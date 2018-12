So komisch können Alpträume sein

Mit einem lustigen und unkomplizierten Theaterstück haben es die Kanzacher Laienspieler verstanden, ihr Publikum bei der Premiere zu unterhalten. Aus der Feder des schweizerischen Erfolgsautors Dan Emperore stammt das Lustspiel „Diagnose Albtraum“, mit dem die Kanzacher Theatergruppe unter Regie von Max Wiest ihr Talent unter Beweis stellen sollte.

Das einfache Bühnenbild – ein Wohnzimmer und ein kleines Büro – zeigt, wo Fabrikant Eddi Dollinger (Maximilian Wiest) mit seiner Mutter Anni (Daniela Hospach) und der vorlauten Haushälterin Rosa Hösle (Carola Braig) wohnt. Im Wohnzimmer stehen überall leere und halbleere Flaschen herum, die Überreste des Polterabends. Bevor sie sich ans Aufräumen macht, muss Rosa Hösle zunächst einige der Getränke probieren – auch die Flasche Brennspiritus, die dann im weiteren Stück noch für einige lustige Szenen sorgen sollte.

Bald fliegen die Fetzen

Eddi Dollinger wird, nachdem er seine seit fünf Jahren vermisste Ehefrau Monika (Corinna Marin) für tot erklären ließ, seine neue Braut Vanessa Vincent (Kerstin Baum) heiraten. Haushälterin Rosa macht keinen Hehl aus ihrer Meinung über die „blöde Kuh“ und will ihren Arbeitgeber vor großem Unglück bewahren. Der Clinch zwischen der Haushälterin und der neuen Dame des Hauses, oftmals lautstark ausgetragen, zieht sich durch das ganze Stück und bringt manche Lachsalve des Publikums im vollbesetzten Saal hervor. Haushälterin Rosa wird schon bald zum Publikumsliebling, noch bevor weitere Schauspieler zu sehen sind.

Gleich nach der Hochzeit kommt der undurchsichtige „Versicherungsfritze“ Udo Fischle (Max Wiest) ins Spiel, der mit lustigem Versicherungskauderwelsch die traurige Nachricht überbringt, dass seine Versicherung eine Million Euro für die nun tot erklärte Ehefrau Monika bezahlen muss. „Sie kennet’s au mir geba“, kontert Fischle trocken, als Dollinger überlegt, dass er die Million gar nicht unbedingt brauche und sie an seine Tochter in Hamburg ausbezahlen möchte. Aber die „Neue“ weiß diesen Plan mit einem unseriösen Deal mit Fischle zu umgehen, schließlich will Vanessa mit ihrem Eddi eine kleine Reise um die Welt machen.

Doch damit hat niemand gerechnet: Buchstäblich umwerfend kommt die angeblich tote Monika nach fünf Jahren zurück. Eddis Mutter und Haushälterin Rosa fallen beide in Ohnmacht. Lustige Szenen halten das Zwerchfell der Besucher auf Trab, als Rosa, Eddis Mutter und die „Auferstandene“ Pläne schmieden, Eddis Neue wieder loszuwerden. Rosas Vorschläge haben es in sich, sind aber so nicht durchführbar, auch nicht mit dem Brennspiritus. Eddis Exfrau möchte der Neuen am liebsten die Augen auskratzen oder sogar den Hals umdrehen, was von der Haushaltsperle Rosa nur gutheißen kann.

Zurück vom Standesamt, dessen Ablauf laut Eddi „so wie immer war“, möchte seine neue Angetraute nun aber schnellstens zur Sache kommen, Aber Eddi trauert immer noch seiner ehemaligen Frau nach. Inzwischen hat die „Alt-Ehefrau“ Monika auch ein Haushälterkostüm mit weißem Schürzchen an und im Wechsel mit Rosa „erscheint“ sie Eddi, der schließlich kurz vor dem Wahnsinn steht. Um der Weltreise und Vanessas Bett zu umgehen, täuscht er einen Unfall im Wohnzimmer vor. Besorgt umringen Eddis Mama, Rosa und die Exfrau den am Boden liegenden Eddi und lassen ihn in Krankenhaus bringen. „Do han i wenigstens a Bett für mi alloi“, freut sich Eddi.

Aber alles hilft nichts, immer dichter und frivoler werden die Verstrickungen in alle Richtungen. Und als sich dann noch herausstellt, dass Monika Dollinger die vergangenen fünf Jahre mit Playboy Arnold Weissenegger (Tobias Brändle) auf einer Südseeinsel verbracht hat und nicht, wie sie beweisen möchte, mit dem unscheinbaren Biologen Fritz Schneider (Albert Menz) – spätestens dann ist das Chaos perfekt und die Stimmung im Saal steigt einige Levels höher. Dann geht alles Schlag auf Schlag – aber wie, das soll hier noch nicht verraten werden. Tatsächlich lösen sich „mit einem Schlag“ alle Probleme auf und das Publikum bestätigt mit tollem Beifall, dass die Kanzacher Theatergruppe wieder einmal unschlagbar war.