So feiert Bad Buchau in diesem Jahr das Adelindisfest

Die Aussicht auf ein „etwas anderes“ Bad Buchauer Adelindisfest hat in der Stadt und vor allem auch im Netz für einigen Gesprächsstoff und auch so manches Gerücht gesorgt. Doch nun haben Adelindisfest-Verein, Stadtverwaltung und Feuerwehr die Planung festgezurrt. Die wohl größte Änderung: Gefeiert wird vom 24. bis 26. Juni nicht wie sonst in den Bittelwiesen, sondern am Feuerwehrgerätehaus.

„Es wird 2022 ein Adelindisfest geben, allerdings sicherlich etwas anders als gewohnt“: Das hatte Bürgermeister Peter Diesch kürzlich auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung angekündigt. Wie „anders“, das steht nun nach der Sitzung des Festausschusses fest. So umfasst das Buchauer Heimat- und Kinderfest in diesem Jahr drei statt wie sonst vier Tage, vom 24. bis 26. Juni. Und: Nach dem Auftakt auf dem Marktplatz, der am Freitag mit der Bad Buchauer Stadtkapelle begangen wird, geht es für die nächsten beiden Tage zum Festplatz am Feuerwehrgerätehaus. Damit wird das Buchauer Traditionsfest also wohl erstmals in seiner fast 100-jährigen Geschichte auf Kappler Boden gefeiert.

Ohne die Feuerwehr läuft nichts

Vor allem aber wolle man mit der Verlegung des Festplatzes der Feuerwehr entgegenkommen, nennt Bürgermeister Peter Diesch die Beweggründe. Am Feuerwehrgerätehaus sei die entsprechende Infrastruktur schon vorhanden, was die Bewirtung des Festzelts entschieden vereinfache. Seit dem Jahr 2000 gibt die Buchauer Feuerwehr den Festwirt fürs Adelindisfest. „Ohne Feuerwehr hätten wir schon in den Vorjahren ein Problem gehabt, das Fest veranstalten zu können“, hebt Diesch diesen besonderen Einsatz hervor. Hier helfe nicht nur die ganze Mannschaft mit, häufig packten auch die Ehepartner der Feuerwehrleute bei der Bedienung im Festzelt mit an.

Unterstützen wolle man die Feuerwehr auch deshalb, weil sie beim letzten Adelindisfest vor vier Jahren eine Verpflichtung eingegangen sei: Damals wurde die Partyband Members bereits für das nächste Fest gebucht, das dann aber coronabedingt ausfallen musste. Nun aber soll der Vertrag erfüllt werden und die Musiker endlich auf der Buchauer Bühne stehen. Der Auftritt der Band war damit also schon frühzeitig gesetzt, betont Diesch. Auch, als die Festplanung selbst wegen der hohen Inzidenzen in der dritten und vierten Corona-Welle zeitweise wackelte. „Noch vor drei Monaten mussten wir davon ausgehen, dass uns alles in die Binsen geht“, blickt Diesch zurück. Doch die Partyband hätte ohnehin bezahlt werden müssen – „und deshalb war klar, dass etwas stattfinden soll“.

Unsicherheitsfaktor Corona

Davon ausgehend hätten sich die Organisatoren von Adelindisfest-Verein, Verwaltung und Feuerwehr auch schon frühzeitig über die Festplanung Gedanken gemacht, tritt der Bürgermeister der Kritik entgegen, die Stadt habe zu spät mit der Planung begonnen. „Schon im November war die Überlegung: Was können wir in welchem Fall machen?“, ergänzt Tanja Wiedenmann vom Sekretariat des Bürgermeisters, die ebenfalls in die Planung eingebunden ist. Wiedenmann hat daraufhin auch Kontakt mit den Organisatoren des Weingartner Welfenfests aufgenommen, die 2021 mit wissenschaftlicher Begleitung Erfahrungen mit einem Festbetrieb unter Pandemiebedingungen gesammelt haben. „Wir haben also immer versucht, die Infos zu bekommen“, so Wiedenmann. Und bereits im Herbst habe man in der Arbeitsgruppen-Sitzung eine kleinere Festversion, wie sie jetzt vorgesehen ist, diskutiert.

Nichtsdestotrotz hinken die Organisatoren des Adelindisfests drei, vier Wochen hinter dem sonst üblichen Zeitplan hinterher, räumt Diesch ein: „Das ist richtig dumm gelaufen – aber sicher auch strukturell bedingt.“ Denn anders als bei den anderen Heimatfesten in der Region hänge die Planung eben auch an der Verwaltung, allen voran Amtsleiter Klaus Merz, dem städtischen Bauhof unter Leitung von Jörg Schmid und den Mitarbeitern der Tourist-Info. „Die Fäden für das Adelindisfest laufen in der Verwaltung zusammen“, beschreibt Diesch Organisationsstruktur, „auch wenn natürlich zahlreiche Ehrenamtliche beteiligt sind“.

Umzugsgruppen sind eingespielte Teams

Und insbesondere der Festumzug ist ohne sie undenkbar. Zu den Umzugsgruppen habe man denn auch in den vergangenen Monaten stets den Kontakt gehalten, so Diesch. Alle hätten praktisch auf den Startschuss durch die Verwaltung gewartet und seien dann „Gewehr bei Fuß“ gestanden. So waren die Näherinnen auch während der Pandemie fleißig bei der Arbeit und die gebürtige Buchauerin Gertrud Maikler und ihr Ehemann Willi werden wieder die Gespanne für den Umzug zusammenbringen. Probleme bereiten dagegen einige der Wagen selbst, standen sie doch in den vergangenen vier Jahren in den Depots und weisen nun teilweise einen erhöhten Reparaturbedarf auf, so Diesch. Auch die Schulen vermelden Schwierigkeiten, nach ihrem coronabedingten Neustart die üblichen Umzugsgruppen zusammenzubringen.

All das führt dazu, dass der Umzug in diesem Jahr kleiner ausfällt – dafür aber für die Zuschauer kostenlos zu sehen ist. 40 Gruppen, davon zehn Musikkapellen und 22 Pferdegespanne, werden am Festsonntag vom Marktplatz über Haupt- und Wuhrstraße zum Festplatz ziehen. Auch der Umzugsweg sei damit rund 400 Meter kürzer als sonst, so Diesch: „Es hat sich bewährt, dass sich der Umzug am Festplatz auflöst.“ Auch wenn so möglicherweise mehr Fußgruppen zu sehen sind, werde dennoch ein stimmiger Gang durch die Stadtgeschichte dargestellt. „Und der Enthusiasmus, wir kriegen es noch irgendwie hin, ist bei den Gruppen da“, hat Wiedenmann beobachtet. Besonders die Kleinsten, die noch gar kein Adelindisfest erlebt haben, „freuen sich wie die Schneekönige“ auf ihren großen Auftritt, ergänzt Diesch.

Wermutstropfen: Kein Rummel in diesem Jahr

Verzichten müssen die Kinder allerdings in diesem Jahr auf den Rummel. Wegen erhöhten Energiekosten und Personalmangel lohne es sich für die Schausteller nicht, für so kurze Zeit ihre Zelte in Bad Buchau aufzuschlagen. Dafür werden die Feuerhexen mit einem Kinderprogramm auf dem Festplatz für Unterhaltung sorgen. Und in zwei Jahren, blickt Diesch voraus, soll das Adelindisfest dafür beim Jubiläum noch größer und schöner werden. Bis dahin hofft die Stadt aber auf weitere Mitglieder für den Verein für die Veranstaltung des Adelindis-Heimat- und Kinderfests, um die Organisation auf neue Füße stellen zu können. Und Spenden, fügt Diesch hinzu, seien schon jetzt sehr willkommen.