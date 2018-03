Skiausfahrt: Noch Plätze frei

Die Skisport-Abteilung des Sportvereins Bad Buchau lädt zur Ausfahrt nach Warth-Schröcken am Arlberg am Samstag, 10. März, ein. Abfahrt ist um 6 Uhr an der Federseeschule Bad Buchau. Das Skigebiet biete für jedermann geeignete Pisten, so der Skiclub: Vom Übungshang bis zur steilen Buckelpiste sei für jeden etwas dabei. Zudem gastiert das größte Freeride-Testival der Alpen am 10. und 11. März in Warth-Schröcken am Arlberg. Weitere Informationen gibt es auf den Social-Media-Seiten des Skiclubs: facebook.com/SkiclubBadBuchau oder instagram.com/skiclub_badbuchau.