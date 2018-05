Singen bringt Freude und fördert Gemeinschaft

Frohes Singen von vielfach pfiffigen Liedern prägte den ersten Kreisjugendchortag 2018 des Landkreises Biberach, den der Kirchenchor Betzenweiler ausgerichtet hatte. Vorbildliche Ruhe auch aller jugendlichen Zuhörer während der Chorvorträge zeichnete diesen Tag besonders aus.

„Seit 37 Jahren währt die einzigartige Erfolgsgeschichte der Förderung der Chorjugend im Landkreis Biberach“, stellte Manfred Storrer in seinem Grußwort auch im Auftrag von Landrat Heiko Schmid fest. Jahr für Jahr finden die Kreisjugendchortage an verschiedenen Orten des Landkreises statt, bei dem sich Kinder-, Jugend- und Schulchöre treffen. „Der Landkreis übernimmt die Kosten wie eh und je“, betonte er; der Dank des Kreises an Chöre und ihre Leiter soll auch damit zum Ausdruck kommen. Die Anerkennung galt in diesem Jahr besonders dem Kirchenchor Betzenweiler und seinem Vorsitzenden Josef Münst für die Organisation vor Ort.

Diesem Dank schloss sich Betzenweilers neu gewählter Bürgermeister Tobias Wäscher an. Er begrüßte vor allem Claudia Moll vom Chorverband Donau-Bussen und Birgit Barth, bei der als Nachfolgerin von Ferdinand Kramer viele Fäden der Kreisjugendchortage auf dem Landratsamt zusammenlaufen. „Musik ist etwas Wichtiges, Gesang kommt vom Herzen und Stimmen vereinen sich im Chor“, unterstrich er in seinem Grußwort.

Mit sichtlicher Freude am Singen und an der Gestaltung vor großem Publikum erfreuten drei Schul- und Kinderchöre der Region mit ganz unterschiedlichen, jedoch zumeist heiteren und pfiffigen Liedern die vielen Zuhörer in der Mehrzweckhalle Betzenweiler. Viele bewiesen auch durch farbig einheitliche T-Shirts ihre Zusammengehörigkeit. Da nur drei Chöre sich den Chortag teilten, konnte jeder mit mehreren Liedern sein Können zeigen.

Zu der flotten Moderation von Karl-Heinz Reiter machte Anna Eisele mit den „Little Dreams“ von Dream & Harmonie Ertingen den Auftakt. Ihre Behauptung „Nicht jeder kann ein Mozart sein, nicht jeder ein Genie“ fand ebenso ungeteilte Zustimmung wie ihr pfiffiger Song „Der Papagei ein Vogel ist, rot und gelb getupft und wohnt auf einem Gummibaum.“ Mit passenden Bewegungen war der Weg geebnet zu ihrer Frage: „Wer hat Angst vor Dracula, auch wenn im Mondenschein ein Gebiss klappert?“ Damit gab es viel Beifall für ihren Dracula-Rock.

Keinerlei Kribbeln im Bauch bewies der Kinderchor des Gesangvereins Uttenweiler mit Stefanie Fürst. In verschiedene Chorgruppen war ihr Programm aufgebaut, auch der originelle Piratensong mit Spaß am Singen, am lustigen Verkleiden und einem tollen „Hey!“ als Abschluss. Passende Bewegungen werteten danach die originelle Feststellung auf: „Der Gummibär wohnt in einer Tüte, ach du meine Güte“ und wurde mit ebenso viel Beifall belohnt.

Den gab es auch für den Chor und die Orff-AG der Grundschule Altheim mit Renate Bechtle. „Dieser Tag soll fröhlich sein“ konnte in harmonischer Verbindung von Singen und Musizieren für den ganzen Chortag gelten. Beeindruckend war das Miteinander der Sänger und Musiker mit Klangbausteinen und Bongo-Trommeln, etwa bei „Hol dein Fahrrad aus dem Kellerloch ,denn der Winter ist vorbei.“ Dieses freudvolle Singen mit Orffscher Begleitung prägte auch die Versicherung „Wir sind Freunde ein für alle mal“ als Überleitung zu gemeinsam gesungenen Liedern wie „Alle Vögel sind schon da“ oder „Ich lieb den Frühling.“ Besonderes Lob für die großen und vor allem auch für die kleinen Zuhörer, denn während der Chorvorträge herrschte absolute Stille in der Halle, sodass man ungestört allen Vorträgen gut zuhören konnte.

Bevor die hungrigen Mägen und durstigen Kehlen gestillt wurden, schallte das überall bekannte und von Kindern und Erwachsenen mit Freude gesungene „Echt elefantastisch – einfach bombastisch“ durch die Halle – „Musik, die uns gefällt von Gott und seiner Welt.“

Damit schloss sich der Kreis zum Gottesdienst in der Gemeindehalle als Beginn des Sonntags mit Pfarrer Martin Dörflinger. „Singen ist mehr als Singen“, führte er in seiner Predigt aus. „Singen bedeutet Gemeinschaft, steht für Dank und Leidenschaft.“ Mit dem passenden Beginn „Du bist ein Ton in Gottes Melodie“ und weiteren jugendgemäßen Liedern hatten der Kinderchor Betzenweiler mit Hermine Reiter und der Jugendchor Corazon mit Inge Gehweiler mit musikalischen Teil des Gottesdienstes gestaltet. Ein durch den Landkreis gefertigtes Foto für den Auftritt beim Kreisjugendchortag in Betzenweiler soll bei jedem als Erinnerung bleiben.