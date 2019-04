Silcherchor Donau-Bussen zeigt ganz viel Gefühl

Männer! Echte Männer! Und: Ganze Kerle! – Das sind die Sänger des Silcherchors Donau-Bussen unter der Leitung ihres Dirigenten Peter Schmitz. Aber sie können auch ganz anders, sie können auch romantisch und mit großem Gefühl. Das möchten die Sänger bei ihrem Konzert am Mittwoch, 1. Mai, im großen Saal im Kurzentrum Bad Buchau hörbar beweisen. Das Motto: „Liebe, Lust und Sonnenschein – auch Männer haben Gefühle“. Mit romantischen und selbstredend gefühlvollen Kompositionen ihres Namenspatrons Friedrich Silcher eröffnen die Sänger ihr Programm. Ein Wiederhören gibt es mit Sätzen der großen Romantiker, etwa Robert Schumanns Waldchor oder Saint-Saens Saltarello. Auch auf Werke von Konradin Kreutzer („Nacht“) oder Gioacchino Rossinis „Preghiera“ dürfen die Besucher gespannt sein. Schließlich spannen die Sänger einen Bogen vom 18. bis ins 20. Jahrhundert hinein. Im zweiten Teil des Konzertabends wollen sie mit ihren Gästen „Badewasser schlürfen“, besingen das schöne Wetter oder trauern vergangener Liebe hinterher. Eine besondere Freude ist es dem Chor, dass an diesem Abend das mit vielen Musikpreisen ausgezeichnete und international auftretende Percussions-Duo Jessica und Vanessa Porter mit den Sängern auf der Bühne stehen. In ihren Beiträgen greifen sie den roten Faden auf und erweitern ihn mit spannenden Arrangements von Maurice Ravel oder Avner Dorman. Foto: Axel Priess