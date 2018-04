Silcherchor Donau-Bussen lädt nach Bad Buchau ein

Der Silcherchor Donau-Bussen gibt ein Chorkonzert am Dienstag, 1. Mai, 20 Uhr, im Großen Kursaal nach Bad Buchau. „Von Jägern, Pilgern, Matrosen und Toreros…“ ist das Konzert überschrieben.

Auch wenn man keine Musik kennt, eher ins Rockkonzert als ins Musiktheater geht, die Melodien der Opern haben sich ohrwurmgleich in unser kollektives Gedächtnis gebrannt. Was macht aber die Faszination Oper aus? Die einen sagen, es sei das Geheimnis, dass in der Oper ein Mensch singt anstatt zu bluten, wenn man ihm einen Dolch ins Herz stößt, die anderen schätzen die Emotionen, die entstehen, wenn Musik, Sprache und Theater zu einer Einheit verschmelzen. Der Silcherchor Donau-Bussen mit seinem Dirigenten Peter Schmitz greift dieses Phänomen im Jahreskonzert auf, das entsprechend dieser Erkenntnis unter dem vielsagenden Motto steht: „Von Jägern, Pilgern, Matrosen und Toreros…“

Mit Kompositionen ihres Namensgebers Friedrich Silcher eröffnen die Sänger den Frühlingsabend und spannen den Bogen hin zu Schuberts wunderbar poetisch-melodiösen Sätzen. Mit Robert Schumanns „Zigeunerleben“ leiten die Sänger zum zweiten Teil des Konzertabends über, in dem weltberühmte Opernchöre zu hören sein werden.

Dabei zeigt der Chor seine erstaunlichen Klangmöglichkeiten von Webers „Freischütz“ bis zu Bizets „Carmen“, von Beethovens „Fidelio“ bis zu Verdis „Troubadour“ und „Nabucco“, von Mozarts „Zauberflöte“ bis zu Richard Wagners „Tannhäuser“ und „Holländer“.

Bereichert wird das Chorkonzert durch Anne Burbulla (Querflöte), begleitet am Flügel von ihrem Mann und Chorleiter Peter Schmitz. Mit Raritäten und Kostbarkeiten der Kammermusik sowie mit virtuosen und augenzwinkernden Bearbeitungen von Operngassenhauern lassen die beiden Musiker das Konzertprogramm zu einer Einheit verschmelzen.

Man darf also schon jetzt zu recht gespannt sein, was die Sänger des Silcherchores Donau-Bussen noch alles an musikalischen Überraschungen für die Konzertbesucher zu bieten haben.