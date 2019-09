Silber für die Bad Buchauer Feuerwehr-Mannschaft

Die internationalen Grenzlandmeisterschaften im Feuerwehrsport sind im Westerwaldkreis unter der Schirmherrschaft des Rheinland-Pfälzischen Innenministers Roger Lewentz ausgetragen worden. Die Wettbewerbsgruppe aus Bad Buchau war als eine der beiden Mannschaften aus Baden-Württemberg mit von der Partie und konnte sich über das Leistungsabzeichen des Luxemburgischen Landesfeuerwehrverbandes (LFV) in Silber freuen.

Der Tag der Abfahrt begann für die neunköpfige Wettbewerbsgruppe aus Bad Buchau bereits vor Sonnenaufgang, wartete doch fünf Stunden Fahrt auf sie. Einen Zwischenstopp legten die Buchauer in Koblenz ein. „Am Konrad-Adenauer-Ufer entlang flanierten wir bei bestem Wetter zum Deutschen Eck, dem Wahrzeichen von Koblenz an der Moselmündung in den Rhein, die von einem monumentalen Reiterstandbild des ersten Deutschen Kaisers Wilhelm I. beherrscht wird“, berichtet Fabian Schuster. Mit der Seilbahn ging es dann über den Rhein hinauf zur Festung Ehrenbreitstein, wo die Buchauer den „spektakulären Ausblick“ auf die Altstadt genossen. Dort besuchten die Feuerwehrleute das Ehrenmal des Deutschen Heeres, das als Mahnmal des Friedens den Bundeswehrsoldaten gedenkt, die „für Frieden, Recht und Freiheit ihr Leben ließen“.

Am Abend erreichten die Buchauer dann die kleine Stadt Hachenburg, wo auf dem Alten Markt die Eröffnungsfeier stattfinden sollte. „Im Schatten der mittelalterlichen Fachwerkhäuser versammelten wir uns mit den 600 angereisten Teilnehmern in einem bunten Sammelsurium aus Dienstanzügen der Feuerwehren aus Österreich, Luxemburg, Frankreich, Slowenien, Italien und zahlreichen deutschen Bundesländern“, so Schuster. Feierlich ließ der Präsident des LFV Rheinland-Pfalz Frank Hachemer die Mannschaften zum Hissen der Wettbewerbsfahne antreten und eröffnete offiziell die fünfte Internationale Grenzlandmeisterschaft.

Um 8 Uhr des darauffolgenden Morgens begannen die Wettkämpfe im nahegelegenen Burbach-Stadion, wo auf acht Parallelbahnen der Löschangriff ausgetragen wurde. „Dem Publikum wurde ein spannendes Spektakel geboten, denn der Angriffsbefehl über Lautsprecher setzte alle zehn Minuten die Mannschaften gleichzeitig in Bewegung“, schildert Schuster den Wettkampf. Sie hatten die Aufgabe, „in Windeseile unter den strengen Augen der rund 70 internationalen Wertungsrichter eine Schlauchleitung nach vorgegebenem Drehbuch zu kuppeln und einen 400-Meter-Hindernis-Staffellauf zu überwinden“.

Dann wurde es ernst für die Buchauer. „Wie auch schon bei der Landesmeisterschaft in Gerstetten im Juli wollten wir wiederum in einer höheren Wertungskategorie antreten und durften somit die Aufstellung der Mannschaft erst unmittelbar vor dem Lauf auslosen“, so Schuster. „Trotz einiger Wettkampferfahrung ist dies immer wieder der Moment, wo die Nervosität ihren Höhepunkt erreicht. Als endlich jeder sein Los in den Händen hielt, war jegliche Unterhaltung untersagt und wir gingen konzentriert an den Start.“

Jetzt galt es. Das Kommando aus der Lautsprecheranlage ertönte – und „die in 40 Übungen automatisierten Handgriffe liefen wie von alleine ab und ruck zuck war alles vorbei“. Im Kampf um das Luxemburgische Leistungsabzeichen in Silber gelang den Buchauern mit 61,30 Sekunden und fünf Strafsekunden eine gute Ausgangsposition im Löschangriff, die mit einem fehlerfreien Staffellauf von 60,06 Sekunden zu einem unglaublichen ersten Platz in dieser Kategorie reichte. Beim Rennen um die Tageswertung konnten sich die Buchauer mit einem tollen 23. Platz über eine mittlere Platzierung auf internationalem Niveau freuen. Zur Siegerehrung am Abend sorgte das Landesmusikkorps Rheinland-Pfalz für eine feierliche Atmosphäre. „Und die errungenen Erfolge“, berichtet Schuster, „wurden im Kreise der internationalen Kameraden bis spät in die Nacht gefeiert“.