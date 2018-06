Siege und Niederlagen beim Bad Buchauer Tennisclub

Die vergangene Woche war für den Tennisclub Bad Buchau ereignis- und überwiegend erfolgreich zugleich. Einen deutlichen 7:2 Sieg gegen den SC Mengen konnte die Herren 1 Mannschaft erringen. Dies ist ein wichtiger Schritt zum Klassenerhalt in der Bezirksklasse 1. Die Knaben erzielten in Aulendorf einen 5:1 Sieg und haben damit die Tabellenführung übernommen.

Ebenso konnten die Junioren/Juniorinnen mit ihrem 4:2 Sieg in Dellmensingen die Tabellenführung verteidigen. Weniger Glück hatten die beiden Kids-Mannschaften beim Kids-Cup. Die erste Mannschaft unterlag in Bad Waldsee 1:5 und die 2. Mannschaft musste eine 2:4 Niederlage gegen Schemmerberg hinnehmen.

Die Herren 40 (Bezirksoberliga) schlossen mit einem 6:3 Sieg gegen Biberach-Hühnerfeld ab. Nach den Einzeln 3:3, konnten alle Doppel gewonnen werden. Es spielten: Volker Schmid, Markus Walter, Hariolf Wiest, Michael Leidig, Roland Falkenstein, Alexander Kniele und Michael Riedmüller. Bei den Herren 50 (Bezirksklasse 2) konnte, trotz einer verletzungsbedingten Aufgabe eines Doppel, immer noch ein klarer 7:2 Sieg in Langenau geholt werden.

Die Spiele der Herren 60 in der Verbandsliga gegen TC Sigmaringen ging mit einem 0:9 verloren. Beim letztjährigen Oberligaabsteiger und diesjährigen Titelfavoriten gab es für die Herren 60 als Aufsteiger nichts zu holen. Sowohl in den Einzel als auch in den Doppel gab es klare 2-Satz Niederlagen gegen durchweg starke Gegner.

Nach den vorhergegangenen Niederlagen in den beiden Partien gegen Vogt (3:6) und Langenargen (2:7) und den noch drei ausstehenden Spielen dürfte der Abstieg in die Bezirksoberliga kaum noch zu verhindern sein.