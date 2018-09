Sie backen, während die anderen genießen

Das 40. Dennadafest steht am kommenden Wochenende an. Damit die vielen ehrenamtlichen Helfer auch einmal gemütlich feiern können, haben die Dürnauer den Auftakt zum 40er-Fest einfach eine Woche vorher angesetzt.

Das Jubiläum des Dürnauer Dennadafests soll gebührend gefeiert werden – was die Dürnauer ja gut können, wie sie schon seit nunmehr 40 Jahren zeigen. Nur: Wenn die hoffentlich vielen Festgäste kräftig feiern und sich die Leibspeise Dennada schmecken lassen, haben die vielen Helfer gar keine Zeit, sich zu den Festgästen zu setzen und mitzufeiern. Aber ohne die vielen Helfer könnte so ein Fest nicht über die Bühne gehen. Deshalb war es auch an der Zeit, so Bürgermeister Bernhard Merk, den Helfern einmal zu danken.

Im Gemeindesaal spielte die Dürnauer Musikkapelle auf, ein tolles Fingerfood-Buffet wartete auf seine „Plünderung“ und viel Prominenz unter den Gästen zeigten durch ihr Kommen ihre Wertschätzung der vielen ehrenamtlichen Helfer. Immerhin sind aktuell um die 80 Helfer notwendig, um das Dennadafest zu bewältigen.

Sie begrüßte Bürgermeister Bernhard Merk an erster Stelle. Neben Vertretern der Politik waren unter anderem Backofenbauer Karl-Heinz Häussler, Mehllieferant Axel Redzich und Guido Schneider gekommen, der den Backfrauen kostenlos die Eier für den Dennedeteig spendiert. Bürgermeister Merk hielt in seiner Ansprache Rückblick auf vier Jahrzehnte Dennadefest, das oft kopiert, aber nie erreicht worden sei.

Neue Backöfen damals hätten den Backverein vor 40 Jahren finanziell belastet, also habe man im Frühjahr 1979 spontan ein Fest beschlossen, um die Kassenlage wieder aufzubessern. Das war dann die Geburtsstunde des Dennedafests – zufällig auch am 23. September, wie das kommende 40. Fest auch. Damals hätten die Backfrauen noch alles von Hand machen müssen, so Merk. Es gab noch keine Knetmaschine, die das schweißtreibende Kneten des Teigs erleichtert hätte. Zwiebeln schälen und dämpfen, Speck auslassen und weitere Vorbereitungen wurden daheim in den Küchen rund ums Backhaus gemacht.

Vieles sei in den vergangenen 40 Jahren ausprobiert und verändert worden, blickte Bürgermeister Merk zurück. Aber inzwischen habe sich die altbewährte und traditionelle Form etabliert – mit moderneren Geräten und Öfen zwar, aber mit gleich viel Engagement der Helfer. Nach wie vor werden die frisch gebackenen Denneden von der „Bache“ direkt in den Gemeindesaal gebracht oder an die in langen Schlangen wartender Besucher ausgegeben. Fast ganz Dürnau sei immer irgendwie beim Fest involviert. Ob Musikkapelle, Feuerwehr oder Kirchengemeinde – das Fest habe auch unschätzbaren Wert für die Dorfgemeinschaft. Karitative und weltliche Institutionen werden mit Spenden aus dem Erlös bedacht.

Auch in Brüssel kennt man die Dürnauer Spezialität

Nach einem seit vielen Generationen überlieferten Rezept unter Verwendung von regionalen Produkten werden Brot und die „Dürnemer Denneda“ direkt auf dem Schamottstein gebacken. Das haben auch schon honorige Gäste wie Landrat Dr. Wilfried Steuer oder der damalige Ministerpräsident Erwin Teufel 1991 genossen. Die Backfrauen haben auch schon ihre Spezialität ins Landratsamt Biberach oder ins Regierungspräsidium Tübingen geliefert, immer wurden die Denneda direkt vor Ort gebacken. Auch in Brüssel hätte man schon von der Dürnauer Spezialität gehört und angefordert. Nur in Stuttgart und in Berlin sei das noch nicht angekommen, gingen die Worte an den Bundestagsabgeordneten Martin Gerster (SPD) und den Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger (CDU). Beide ließen das aber nicht auf sich sitzen und sprachen spontane Einladungen an die Backfrauen und die Musikkapelle aus.

Den Festakt nutze Bürgermeister Merk auch, um mit einem Blumenstrauß Danke zu sagen an Backfrau Gertrud Beuter und Hanna Nuber, stellvertretend für alle Helfer. Getrud Beuter habe in den letzten Wochen, wie schon immer, wieder alles gegeben, das Fingerfood-Buffet hergerichtet und so ganz nebenbei das Dennedafest organisiert. Hanna Nuber zeigte sich seit Jahren für die Pressearbeit zuständig und hat auch die Festschrift, unterstützt von ihrem Mann Alfred, zum 40er-Fest erarbeitet.

Voll des Lobes für das Dürnauer Backvolk waren die Grußworte von Thomas Dörflinger und Martin Gerster. „Toll, dass eine so lange Tradition immer noch aufrecht erhalten wird“, sagte Dörflinger. Dürnau sei eine Gemeinde, die sich im Dennetenfest wiedergebe, fand Gerster.