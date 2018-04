Sicher abgestützt

In die Jahre gekommen ist dieser Gartenschuppen, den unser Fotograf in einem Baumgarten bei Bad Buchau gesehen hat. Der Zahn der Zeit hat sichtbar an der Hütte genagt und sicher auch schon die Statik beeinträchtigt. Aber natürliche Holzstützen in Form von kräftigen Bäumen dicht an den Wänden halten die Hütte zusammen und ein Umfallen dürfte so gar nicht möglich sein. Wenn dann die Bäume und Büsche wieder belaubt sind, ist der Schuppen fast gar nicht mehr sichtbar und gibt sogar ein idyllisches Plätzchen ab. Foto: Klaus Weiss