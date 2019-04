Sich ein Bild machen von vergangenen Lebenswelten

Auf dem April-Blatt des Kanzacher Jubiläumskalenders ist ein stattliches Anwesen zu sehen. Es zeigt – von der Riedlinger Straße aus fotografiert – auf der linken Seite das Geburtshaus des Philosophen Dr. Carl Braig. In der Mitte der Fotografie steht das nicht mehr bestehende Ökonomiegebäude und rechts davon die Kirche mit Mesmerhaus.

Mit dem Aufkommen der Fotografie im 19. Jahrhundert konnte man sich nicht nur in geschriebener Form über vergangene Lebenswelten informieren, sondern sich nun auch ein Bild der damaligen Verhältnisse machen. So war es Bürgermeister a. D. Rudolf Obert für die Kanzacher Dorf-Chronik ein Anliegen, so viele Informationen wie möglich zu dem umfangreich vorhandenen Bildmaterial aus dem 20. Jahrhundert zu bekommen. Wer war dieser Pfarrer auf diesem Bild? Wo wurde diese Aufnahme gemacht? Und wer kennt noch die Kinder, die in den 1930er- Jahren auf einem Klassenfoto mit ihrem Lehrer Braig verewigt sind?

So lud Obert kürzlich zu einem Nachmittag „70 plus“ ein, um in gemütlicher Kaffeerunde die vorhandenen Fotos zu sichten und sich über neu mitgebrachte zu unterhalten. Die Resonanz war überwältigend; die Pfarrscheuer war komplett belegt. Auch Bürgermeister Klaus Schultheiß war gekommen und betonte, wie wichtig der Gemeinde die Belange der Senioren seien. Und wie wertvoll und interessant ihre Lebenserinnerungen sind, war an allen Tischen zu hören. Trotz mancher körperlichen Einschränkung waren ihre Erzählungen so lebendig und jung, dass es einfach Freude machte, zuzuhören. Oft genug blitzte aus ihren Augen der „Lausbub“, wenn es um Bubenstreiche ging oder der Stolz der jetzt betagten Herrschaften, wie hübsch und schick sie sich für die ersten Busausflüge auf die Insel Mainau gemacht hatten. Viele Familienfotos machten die Runde, von Hochzeiten, Taufen und Kommunionsfeiern. Selbst Mitte der 1950er- Jahre war es noch etwas Besonderes, wenn der Fotograf ins einem Studio eine Aufnahme schoss. Damals dauerte die perfekte Einstellung schon mal eine halbe Stunde, bis jede Falte an der Kleidung zurechtgerückt, die Körperstellung korrigiert und vielleicht noch eine Strähne aus dem Gesicht gestrichen wurde. Wen wundert es, dass manche „Models“ auf den Fotos müde und fast versteinert wirkten.

Vor allem die Enkel, so hörte man, möchten von Oma und Opa immer wissen, wie es in deren Kindheit war, möchten Fotoalben anschauen und alte Geschichten hören. Warum schauen die Kinder auf dem Klassenfoto so ernst, fragen sie, wenn sie ein Klassenfoto der Urgroßeltern aus den 1930er-Jahren sehen, auf dem die Kinder fast ängstlich wirken, steif wie Zinnsoldaten mit ihren robusten Schnürstiefeln, den dicken Wollstrümpfen, die Buben mit exakt den selben topfgleichen Haarschnitten und die Mädchen mit ihren streng geflochtenen Zöpfen und Schürzen, um die Alltagskleidung nicht zu beschmutzen. Unvorstellbar für eine Generation, in der Selfies selbst für die Kleinsten selbstverständlich sind. Und manchmal erscheinen ihnen die Erzählungen so fremd, dass sie unwahrscheinlich klingen.

Fotos sind also wichtige Zeitzeugen und man tut gut daran, auch in heutiger Zeit, in der immer und überall fotografiert wird, bei wichtigen Fotos Namen und Anlässe zu vermerken. Denn irgendwann kann man niemanden mehr fragen, so sehr es auch diejenigen, die sie anschauen, interessiert.