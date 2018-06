Shredder frisst täglich 1000 Tonnen

Neben dem 80-Tonnen-Abbruchbagger steht nun ein weiteres Ungetüm, auf der Götzburg-Baustelle in Bad Buchau - ein Shredder in der etwa gleichen Gewichtsklasse. Etwa 70 Prozent der Gebäude sind von der Bildfläche verschwunden. Im letzten Baukörper aus den 1950er und 60er Jahren gehen die Entkernungsarbeiten dem Ende entgegen.

Mühsam müssen dort von Hand die Spanplatten-Schalungen der Hohlkörperdecken ausgebaut werden. Ausgebaut deshalb, dass nur die Betonteile stehen bleiben, denn nur der sortenreine Betonabbruch ist relativ hochwertiges wiederverwendbares Baumaterial wie es zum Beispiel im Autobahnbau als Untergrund Verwendung findet. Aber bis der Betonabbruch wieder verwendet werden kann sind noch etliche Arbeitsschritte notwendig. Schon beim Abbruch hat der Baggerfahrer das Baumaterial grob vorsortiert. Holzteile wurden separat in Container verfrachtet. Abbruchschutt mit überwiegend Ziegelanteil und reiner Betonbauschutt wurden ebenso getrennt.

Inzwischen steht der riesige Abbruchbagger auf bis zu drei Meter hohen Abraumhalden. Von seinem Bagger aus kann der Baggerführer den Shredder in alle Richtungen fahren und die Shredderanlage in Betrieb nehmen. Schaufel für Schaufel füllt Manfred Unger das Abbruchmaterial in die große Einfüllschütte. Wobei jede Schaufel bis zu vier Kubikmeter des Abbruchmaterials aufnimmt. Tief im Innern des Shredders zerkleinern Stahlbacken Mauerbrocken aus Ziegelstein so gnadenlos wie metergroße Betonstücke.

Über ein Förderband kommt das zerkleinerte Material, kein Stück größer als etwa zehn Zentimeter, aus dem Bauch der Maschine, und wird mit Radladern auf dem Baugelände aufgehäuft. Metallteile fischt ein rotierendes Magnetband aus dem Shreddermaterial und spuckt es an der Seite des Kolosses wieder aus. Um die 1000 Tonnen am Tag kann der Shredder zerkleinern, viel Arbeit für den Baggerfahrer steht noch an. Denn immerhin, so schätzt dieser, liegen bereits um die 20 000 Tonnen Abbruchmaterial da. Weitere 10 000 Tonnen werden beim restlichen Abbruch anfallen. Dazu zählen dann auch noch die Kellergeschosse, denn fast das ganze Götzburgwerk war unterkellert. Die Kellergeschosse werden einschließlich der Fundamente und Böden ausgebaut, und die Baugruben dann mit dem geschredderten Material aufgefüllt.