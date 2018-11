Sentimental, berührend, aufwühlend

Strahlende Gesichter auf der einen Seite und Begeisterung auf der anderen beherrschten das Konzert der „New Voices“ am Freitag im Dorfgemeinschaftshaus in Betzenweiler und es war mehr als das. Denn: Es wurde nicht nur gesungen, Chorleiterin Daniela Heinrich und ihr Arbeitskollege Abel Messaoudi aus dem fernen Dortmund hatten die englischen Liedtexte ins Deutsche übersetzt und trugen sie begleitend zum Gesang der 19 jungen Damen und sechs jungen Herren vor. „New Voices meet Live Lyrix“ war dieses besondere Konzert überschrieben.

2013 wurde der Jugendchor innerhalb des Liederkranzes Betzenweiler gegründet. Jugendliche ab 14 Jahre sind willkommen. Welchen Spaß sie an der Interpretation moderner Pop- und Rocksongs haben, wurde bei dem Auftritt deutlich und diese Freude übertrug sich auf das Publikum im ausverkauften Saal. Auch bei der zweiten Veranstaltung am Samstag waren die 120 verfügbaren Plätze besetzt.

Zum dritten Mal in Folge hatte Daniela Heinrich zu dieser Begegnung von Musik und Lyrik eingeladen. Immer mit dabei Abel Messaoudi, der wie sie bei Böhringer Ingelheim arbeitet und Freude am Vortrag mit großen Gesten hat und eine besondere Note in das Konzert zauberte. Welches musikalische Potenzial in den Chormitgliedern liegt, zeigte nicht nur Michael Kniele bei seinem unermüdlichen Spiel am Klavier, sondern wurde auch in Arrangements deutlich. So schuf er die Übergänge zu einem Aviici-Medley. Elena Riedmüller sang die Hits des schwedischen Discjockeys, Remixers und Musikproduzenten, der sich im Alter von 28 Jahren das Leben nahm. „Weck mich bitte erst auf, wenn alles vorbei ist“, heißt es in seinem Song „Wake me up“, den der Chor intonierte.

Gefühlvoll war der Einstieg mit „Malibu“ der US-amerikanischen Sängerin Miley Cyrus. „Manchmal habe ich Angst vor den Dingen, die ich nicht verstehen kann“, doch „Der Traum wird wahr in Malibu“. Von ihr stammte auch der zweite Titel „The Climb“, in dem es um den Kampf geht, eigene Ziele zu erreichen, den Aufstieg. Laura Schubert und Lisa Sauter sangen ihn als Duett. Mit „Time after Time“ brachte der Chor - sich immer mehr steigernd - einen Ohrwurm der amerikanischen Sängerin und Songwriterin Cyndi Lauper zu Gehör. Sie komponierte auch den Party-Hit aus den 1980er-Jahren „Girls just wanna have fun“, mit dem die Chormädchen nach der Pause kreischend in bunten Tüllröckchen einzogen und Drag-Königin Conchita Wurst begrüßten, in deren Rolle Abel Messaoudi mit langer schwarzer Perücke, pinkem Oberteil und schwarzem Röckchen geschlüpft war und zwischen Chor und Publikum wirkungsvoll tänzelte.

Den sentimentalen Song „One more light“ der US-Band Linik Park intonierte ein Septett mit den Solistinnen Lorena Kniele und Nadine, begleitet von kleinen Lichtern im Hintergrund, die schließlich verlöschten und den Saal in totale Dunkelheit versetzten. Tieftraurig das Resümee: „Wen kümmert es, wenn ein weiteres Licht erlischt?“

Melancholisch auch das mit Abschiedsworten behaftete Liebeslied „Run“ der jungen britischen Sängerin und Songwriterin Leona Lewis, das dem Publikum so sehr gefiel, dass es sich dieses als zweite Zugabe wünschte.

Auswendig und wunderbar verständlich

Liebesworte dominieren auch den mit der Interpretin Shy Martin zum Hit gewordenen Titel „The Ocean“ des Schweden Mike Perry, in Betzenweiler berührend gesungen von dem Trio Anna Mattmann, Lisa Sauter und Leonie Buck. „What about us“ fragte nicht nur die amerikanische Rock-Pop-Sängerin Pink, sondern auch die „neuen Stimmen“ des Betzenweiler Chores wollten wissen: „Und was ist mit uns?“ Was auffiel: Nahezu alles wurde auswendig und wunderbar verständlich gesungen, ob im Chor oder als Solisten und es herrschte eine hundertprozentige Disziplin von Anfang bis Ende. Der Chor wusste sowohl in gefühlvollem Piano, wie in herausforderndem Forte zu gefallen und war in allen Stimmen gut besetzt.

Aufwühlend dann der Text von „Zombie“, geschrieben von Dolores O’Riad um Gewalt, Bomben und Terror im Nordirland-Konflikt. Die irische Band Cranberries hat ihn aufgenommen. Anna Mattmann arrangierte ihn für Betzenweiler und sang ihn zur Gitarre, ein beeindruckender Auftritt, der vom Publikum gefeiert wurde.

Auch Michael Kniele war an der Gitarre zu hören zu dem von ihm arrangierten George Ezra-Song „Paradise“, der den jungen Herren des Chores vorbehalten blieb. In cooler Manier mit dunklen Sonnenbrillen auf den Nasen machten sie Gefühle des verliebt Seins deutlich.

Liebessehnsucht wurde zudem deutlich in „Something just like this“ des amerikanischen Duos The Chainsmokers in Zusammenarbeit mit der britischen Pop-Rock-Band „Coldplay“. „Ich suche jemanden, den ich küssen, an den ich mich wenden kann“, sang der Chor im Wechsel der Männer- und Frauenstimmen in Englisch.

Wer kennt ihn nicht, den Bob Dylon-Song „Knocking on Heavens“, aufgenommen von der amerikanischen Hard-Rock-Band Guns n‘ Roses? In Betzenweiler traten sechs Mädchen und zwei Jungen hervor, um die von Anna Mattmann arrangierte Version eines Sterbenden mit den Solostimmen von Carmen Buck und Sarah Jünger gefühlvoll vorzutragen.

Beschlossen wurde das Konzert mitreißend mit dem Party-Hit „Cheap Thrills“ der australischen Sängerin Sia, der zum Tanzen nach Radioklängen einlädt, wobei man kein Geld braucht, um Spaß zu haben.

Für die Zugabe verließ Chorleiterin Daniela Heinrich den Dirigenten-Platz hinter der Säule und sang mit eindrucksvoller Stimme das Solo in der Pop-Ballade „Halo“ der Sängerin Beyoncé.