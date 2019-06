Die die dritte Seniorenwanderung der Ortsgruppe Federsee des Schwäbischen Albvereins aus Bad Buchau startet am Donnerstag, 13. Juni, ab 14 Uhr. Treffpunkt ist hier am Schaukasten beim „Haus mit Herz“. Die fünf Kilometer lange Strecke führt nach Untereggatsweiler in die kürzlich renovierte Georgskapelle. Schlusseinkehr ist im Café Gugelhupf in Dürnau. Wanderführer sind G. und Karl Musterle. Gastwanderer sind natürlich willkommen.