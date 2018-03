Seniorenwanderung am Zellersee

Die erste Seniorenwanderung der Ortsgruppe Federsee des Schwäbischen Albvereins aus Bad Buchau in diesem Frühjahr startet am Donnerstag, 5. April, ab 14 Uhr. Treffpunkt ist am Schaukasten beim „Haus mit Herz“. Künftig finden die Seniorenwanderungen, um Terminüberschneidungen zu vermeiden, immer am ersten Donnerstag des Monats von April bis einschließlich Oktober statt. Dieses Mal wird die Wanderung begleitet von Mitgliedern der befreundeten Ortsgruppe Bad Schussenried. Die fünf Kilometer lange Strecke verläuft bei Bad Schussenried vom Zellersee ab. Wanderführer sind Maria und Günther Schaller. Gastwanderer sind gerne willkommen.