Die nächste Seniorenwanderung des Schwäbischen Albvereins Ortsgruppe Federsee aus Bad Buchau führt am Donnerstagh, von Unteressendorf an den Lindenweiher. Die Wegstrecke ist etwa 4,5 Kilometer lang und weist keine nennenswerte Steigungen auf. Wanderführer sind Lydia und Alfred Merkle. Abfahrt ist am Donnerstag, 9. Mai, ab 14 Uhr am Haus mit Herz. Gäste sind gerne eingeladen. Die Schlusseinkehr wird noch bekanntgegeben.