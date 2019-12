Seltene Greifvögel aus der Tundra überwintern am Federsee

Aktuell bestehen im Federseemoor beste Chancen zur Beobachtung von Kornweihen aus dem hohen Norden. Von der Aussichtsplattform im südlichen Federseeried aus kann man den Einflug der seltenen Greifvögel in ihre Schlafplätze am besten erleben, teilt das Nabu-Naturschutzzentrum Federsee mit.

„Das Federseemoor ist für die Kornweihe das bedeutendste Überwinterungsgebiet im südlichen Mitteleuropa. Nirgendwo in Deutschland halten sich derzeit mehr Kornweihen auf als hier“, freut sich Jost Einstein.

Als Ornithologe und Leiter des Nabu-Naturschutzzentrums Federsee überwacht er regelmäßig die Bestände der Brutvögel, Durchzügler und gefiederten Wintergäste im Federseemoor. Rund 80 Kornweihen versammeln sich momentan jeden Abend an ihren traditionellen Schlafplätzen.

Etwa zehn Tiere lassen sich von der dortigen Aussichtsplattform gut beobachten. Jost Einstein

Diese wechseln im Lauf des Winters mehrfach. Derzeit bestehen die besten Beobachtungsbedingungen im Naturschutzgebiet Südliches Federseeried. „Aktuell liegt ein gut einsehbarer Schlafplatz südlich der Straße Bad Buchau-Oggelshausen. Etwa zehn Tiere lassen sich von der dortigen Aussichtsplattform gut beobachten.“

Am späten Nachmittag treffen die tagsüber in weitem Umkreis jagenden Greifvögel am Federsee ein, um in einer geschützten Umgebung gemeinsamen die Nacht zu verbringen. Die günstigste Zeit zur Beobachtung, so der Nabu-Mitarbeiter, sei etwa eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang, derzeit also gegen 15.45 Uhr.

Nachdem über Jahrzehnte Kornweihen-Schlafplätze lediglich im oder am Rand des Federseeschilfs gelegen hätten, sei die Entwicklung eines weiteren Schlafplatzes an dieser Stelle eine erfreuliche Folge der Renaturierungen dort.

Im Rahmen eines EU-Förderprojekts waren im südlichen Federseeried wieder ausreichend hohe Moorwasserstände geschaffen worden. Die moortypische Pflanzenwelt konnte sich wieder etablieren.

„Für die Kornweihe, die in Deutschland mit nur etwa rund 50 Brutpaaren einer der seltensten Greifvögel ist, ist das Federseemoor damit ein bedeutendes Reservat“, begeistert sich der Vogelexperte.

Kennzeichen der Vögel ist der weiße Schwanzansatz

Die etwa mäusebussardgroßen Kornweihen sind durch den auffallenden leuchtend-weißen Bürzel über dem Schwanzansatz leicht zu erkennen. Die Männchen sind grau mit schwarzen Flügelspitzen, während die Weibchen und Jungvögel bräunlich gefärbt sind.

Typisch sind der langsame, schaukelnde Flug und die leicht V-förmige Flügelhaltung in den Gleitphasen. Durch den niedrigen Flug kann man sie gut von anderen Greifvögeln wie Mäusebussarden unterscheiden, die meist in höheren Regionen patrouillieren.

Ursprünglich waren Kornweihen in ganz Europa verbreitet; sie brüten in offenen Landschaften wie Heide- und Moorgebieten. Heute nistet der größte Teil in Nord- und Osteuropa.

Im Winterquartier am Federsee halten sich die Vögel tagsüber in ihren bis zu 20 Kilometer entfernt liegenden Jagdrevieren auf. Ihre Hauptnahrung besteht vor allem aus Mäusen – im Winter sind es bis zu zehn Mäuse pro Tag. Sie jagen im niedrigen Suchflug mit überraschenden Wendungen und Haken, nutzen gezielt Deckung aus und setzen auf den Überraschungseffekt.