Seekircher Modellflieger gehen zum Saisonabschluss in die Lüfte

Noch einmal vor dem Saisonende wollen die Seekircher Modellflieger alles, was fliegen kann, am Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober in die Lüfte steigen lassen. Der Flugtag am Flugplatz beim Wasserbehälter beginnt um 13 Uhr. Nicht nur Motorflugzeuge, Hubschrauber und Segelflugzeuge werden am Himmel über Seekirch zu sehen sein, auch einige Jets mit Strahltriebwerken werden an den Start gehen und mit über 300 Stundenkilometer über den Platz sausen. Immer sehenswert sind außerdem die Kunstflugformationen der Piloten. Dazu werden viele Piloten von befreundeten Modellfluggruppen aus der ganzen Region, von der Alb bis zum Bodensee, erwartet. Die Segelfluggruppe sorgt auch für Bewirtung. Foto: Klaus Weiss