Seekircher Modellflieger beenden Flugsaison

Bevor die Seekircher Modellfliegergruppe ihre Fluggeräte in den Winterschlaf schickt, laden die Piloten zum Abschluss der diesjährigen Flugsaison noch einmal zum großen Finale ein. Am Tag der deutschen Einheit am Mittwoch, 3. Oktober, soll ab 10 Uhr beim Modellflugplatz beim Wasserhochbehälter in Seekirch noch einmal alles, was fliegen kann, zu sehen sein. Vom „Fliegenden Klodeckel“ über Hubschrauber und Groß-Segler werden Modellflieger aller Größen bis zu den großen Düsenjets, die mit etwa 300 Stundenkilometer über den Platz sausen werden, am Himmel über Seekirch zu sehen sein. Viele Piloten aus der ganzen Region und dem benachbarten Ausland werden ihre Flugakrobatik zeigen. Einige weitere Überraschungen dürfen die Besucher zudem erwarten. Für Speis und Trank wird ebenfalls gesorgt sein.