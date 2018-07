Sechs-Weiher-Wanderung bei Wolfegg

Die Ortsgruppe Federsee des Schwäbischen Albvereins aus Bad Buchau unternimmt am Sonntag, 29. Juli, eine Ganztageswanderung zwischen Wolfegg und Immenried. Die zirka 14 Kilometer lange Strecke verläuft ohne großartige Erhebungen vorbei an sechs verschiedenen Weihern, durch Wald und Flur. Die Landschaft besteht aus kleinen Weilern, Wäldern, Wiesen und ebene den kleinen Seen. Es gibt Möglichkeit am Wasser zu rasten und eventuell auch für einen kurzen Sprung ins Wasser. Start ist um 10 Uhr in Fahrtgemeinschaften am „Haus mit Herz“ in Bad Buchau. Gutes Schuhwerk ist erforderlich, gegebenenfalls ein kleines Vesper und Insektenschutzmittel sowie ausreichend zum Trinken. Wanderführer ist Klaus Schultheiß. Gastwanderer sind gerne hierzu eingeladen.