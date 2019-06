Schwerster Jungvogel kommt aus Tiefenbach

Im Federseegebiet haben 13 Storchenpaare einen Brutversuch unternommen. In zehn Nestern hat die Nabu-Ortsgruppe Bad Buchau-Federsee mit Hilfe der Feuerwehr Bad Buchau die Jungvögel beringt.

In Bad Buchau und Moosburg scheiterte der Brutversuch. Im Storchennest beim Wackelwald wurde nicht beringt, weil das Nest nicht mit dem Drehleiterfahrzeug erreichbar ist. Die Jungstörche hatten alle ein Gewicht zwischen 3700 und 2020 Gramm. Der schwerste Jungvogel wurde in Tiefenbach-Ortsmitte mit 3700 Gramm gewogen, der leichteste dagegen in Tiefenbach-Federseeried mit 2020 Gramm. In beiden Nestern wurde jeweils nur ein Junges großgezogen. Mit vier Jungstörchen hatte Betzenweiler den größten Bruterfolg (SZ berichtete).

Die Beringungen erfolgten im Auftrag von Rainer Deschle, dem zuständigen Storchenbeauftragten des Regierungspräsidiums Tübingen. Die Mitarbeiter der Vogelwarte Radolfzell, Konrad Frosdorfer, Rainer Sobel und Michael Bacalja von der Nabu-Ortsgruppe Bad Buchau-Federsee beringten die Jungstörche mit Hilfe des Drehleiterfahrzeugs der Feuerwehr Bad Buchau.

Ändert der Klimawandel das Zugverhalten?

Beringungen der Weißstörche seien biologisch weiterhin sehr sinnvoll, weil sie wichtige Bioindikatoren für die ökologische Qualität der Landschaft darstellten und sie mit der heutigen Technik der Feuerwehr verhältnismäßig leicht zu verwirklichen seien, so der Nabu. „Auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist es wichtig, zu erforschen, ob und wie die Weißstörche ihr Zugverhalten verändern und wie sich die Südwestzieher im Vergleich zu den Südostziehern entwickeln“, sagt Siegfried Frosdorfer, der Vorsitzende der Nabu-Ortsgruppe Bad Buchau-Federsee. Er bedankt sich auch bei allen, die sich für den Storch einsetzen, insbesondere auch bei der Feuerwehr Bad Buchau.