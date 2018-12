Schwäbisches Kabarett zum schwäbischen Jubiläum

Zum großen Jubiläum „300 Jahre Zeitung in Riedlingen“ präsentiert die „Schwäbische Zeitung“ schwäbisches Kabarett mit „Dui do ond de Sell“ am Samstag, 3. August, ab 20 Uhr im großen Saal des Kurzentrums Bad Buchau. Karten sind ab sofort erhältlich.

Petra Binder und Doris Reichenauer sind „Dui do on de Sell“ (hochdeutsch: „Die Eine und die Andere“), bekannt mittlerweile aus vielen ausverkauften Veranstaltungen und diversen ARD- und SWR-Sendungen. Das Duo beschreibt sich selbst als charmante, ehrliche und grandiose „Vollblut-Kabarettistinnen“, die authentisch den alltäglichen Wahnsinn durchqueren, der mit einer gehörigen Portion Sarkasmus und Selbstironie wohl in jedem Gast eigene Erinnerungen weckt. Als „temperamentvolle und wortgewaltigen Powerfrauen“ karikieren sie den süddeutschen Feingeist überspitzt und schlagfertig. Weder das Publikum noch sie selbst bleiben hierbei verschont. Natürlich bleibt die Gürtellinie die Grenze des guten Geschmacks.

Mit ihrem neuen Bühnenprogramm „Reg mi net uf“ greifen „Dui do on de Sell so ziemlich alles auf, was das Alltagsleben an Kuriositäten bietet: Die Kinder werden erwachsen und bringen die ersten, eventuell ernstzunehmenden Beziehungspartner mit nach Hause. Das gegenseitige Kennenlernen, vor allem der „Gegenschwiegereltern“ wird zur Herausforderung. Man hat natürlich seine Ansprüche und will fürs Kind nur das Allerbeste. Allerdings: was – oder wer – ist da schon gut genug?

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.