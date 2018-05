Schussenrieder Straße zeitweise komplett gesperrt

Gleich nach den Pfingstferien soll die Schussenrieder Straße in Bad Buchau zur Baustelle werden. Erst lässt die Stadt ab 4. Juni in einem Teilstück Kanal- und Wasserleitungen instandsetzen, bevor das Land dann den Straßenbelag vom Kreisverkehr bis zur Umgehungsstraße erneuert. Bis in den September hinein werden sich die Arbeiten ziehen. In dieser Zeit werden Umleitungen eingerichtet.

Während das Land Baden-Württemberg die Kosten für die Belagssanierung auf dem 1,5 Kilometer langen Abschnitt der Landesstraße übernimmt, trägt die Stadt den Aufwand für die Kanalisation. Darüber hinaus sollen Schachtdeckel erneuert werden, ergänzte Ordnungsamtsleiter Norbert Moll in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Und auch lädierte Randsteine, etwa auf der Höhe der Firma Diesch, gelte es auszutauschen. Der städtische Anteil für diese Arbeiten belaufe sich auf rund 36 518 Euro, so Moll. Die Gesamtkosten dürften bei 408 000 Euro liegen und werden nun im Nachtragshaushalt eingeplant.

Mit den Tiefbauarbeiten hat der Gemeinderat die das örtliche Bauunternehmen Schützbach beauftragt, die am Montag, 4. Juni, mit der Maßnahme beginnen möchte. „Das heißt aber auch, dass für die Firma Schützbach die Baustelle in der Lindenstraße ruht“, wandte sich Moll an die Räte. Die Firma ist hier in der fünften Woche tätig. Der Kanal sei bereits verlegt und auch die Wasserleitung dürfte bis zum Baustellenwechsel noch zu schaffen sein, gab Moll gegenüber der SZ seine Einschätzung.

Die Tiefbauarbeiten in der Schussenrieder Straße betreffen ein 75 Meter langes Teilstück von der Abzweigung Linden-/Gartenstraße bis zur Höhe der Pension Stern. Kanal- und Wasserleitungen mitsamt den Hausanschlüssen möchte die Firma Schützbach bis zum 3. August erneuern. Nach den Handwerkerferien, ab 20. August, wechselt das Bauunternehmen dann wieder zur Baustelle Lindenstraße, die bis 30. November abgeschlossen sein soll.

Fernumleitung für Lastwagen

Während die Firma Schützbach auf der Schussenrieder Straße zugange ist, wird der innerörtliche Verkehr, etwa aus dem Wohngebiet Häsel, über die Straße „Auf dem Bahndamm“ bis zur Wuhrstraße umgeleitet. Mit größeren Einschränkungen müssen Verkehrsteilnehmer dann während der Belagsarbeiten rechnen. In dieser Zeit ist die Schussenrieder Straße im Baustellenbereich – also vom Kreisverkehr bis zur Umgehungsstraße – komplett gesperrt und wird über den Stadtteil Kappel abgewickelt. Für den Schwerlastverkehr wird während der gesamten Bautätigkeit eine Fernumleitung eingerichtet.

Immerhin: Innerhalb von zwei Wochen, von 27. August bis zum 8. September, möchte das Land die Belagssanierung abgeschlossen haben. „Das ist sportlich“, beurteilt Moll den Zeitplan.