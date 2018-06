Schunkeln und Gaudi auf dem Stundenplan

Auch in den Bad Buchauer Schulen und dem Kindergarten ist am Glombigen Donnerstag die Fasnet ein- und sind die Kinder und Jugendlichen ausgezogen. Nichts mehr konnte die Schüler in der Schule halten, Schunkeln und Gaudi stand auf dem Stundenplan.

Eine starke Maskengruppe und die Zunftspitze, unterstützt von den Dürnauer Xälzbära besuchten zuerst den Kindergarten, wo sie von den Federseezwergen freudig erwartet wurden, wenn auch einige der Kleinen die Narrenschar kritisch beäugten. Aber bald merkten die Jüngsten, dass die Narren nichts Böses im Schilde führten und mancher traute sich sogar, einen Moorochsen zu streicheln.

In der Federseeschule herrschte eine bombige Stimmung. Die Xälzbära mit ihrer ohrenbetäubenden Musik hätten Unterricht sowieso unmöglich gemacht. Schnell waren die Klassenzimmer leer, die Lehrer einfach überrumpelt. Zwei Galgenvögel setzten Rektorin Elisabeth Sontheimer-Leonhardt fest, bevor sie mit dem Hausschlüssel flüchten konnte. Schließlich brachten sie die Schulleiterin gefesselt in die Turnhalle, wo die fasnetshungrige Schülermeute die Festnahme feierten. Wohl oder übel – sichtbar aber mehr wohl, – musste sie den Schlüssel an Zunftmeister Uwe Vogelgesang aushändigen. Die Xälzbära spielten nochmals kräftig auf, das Moorochsenlied durfte nicht fehlen. Jeder Schüler wurde für die Unterstützung der Lehrerabsetzung mit einem Fasnetsküchle belohnt. Danach zog das „Befreiungskommando“ der Narrenzunft Moorochs weiter zum Progymnasium. Aber dort war schon eine tolle Party im Gange und die Lehrer machten keine Probleme. Nur der Rektor meinte, etwas schimpfen zu müssen – doch insgeheim freut wohl auch er sich über Ferien.