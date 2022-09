Unbekannter schießt mit Schreckschusswaffe aus dem Auto

Einen Polieieinsatz gab es am Dienstagabend in Bad Buchau. Dort hat jemand mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen. Das teilt die Polizei mit.

Kurz nach 21 Uhr meldeten Zeugen mehrere Schüsse im Bereich Bittelwiesenweg, Schmiedgasse, Inselstraße, Sportanlagen. Ersten Erkenntnissen soll ein Unbekannter während der Fahrt an verschiedenen Stellen mehrmals mit einer Schreckschusswaffe aus einem Auto heraus in die Luft geschossen haben.

Polizei ermittelt

Die Polizei fahndete nach dem dunklen Auto. Hierbei soll es sich um einen BMW oder VW gehandelt haben. Der blieb jedoch verschwunden. Die Polizei fand allerdings zwei leere Hülsen, die von einer Schreckschusspistole stammen. Gefährdet oder verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Hintergründen zu den Schüssen aufgenommen.

Gleichzeitig war auch die Feuerwehr in der Schmiedgasse im Einsatz. In der Küche der Flüchtlingsunterkunft war wohl ein Kochtopf auf dem Herd vergessen worden und das Essen angebrannt. Der Rauch löste dann die Brandmeldeanlage aus. Mit einem Drucklüfter wurde die Küche und der Flur wieder rauchfrei gemacht. Nebenher konnte die Feuerwehr den Bereich vor dem Heim für die Polizei noch ausleuchten, die nach den Hülsen suchte.