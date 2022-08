Schülerinnen und Schüler umrunden den Federsee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Pause aufgrund der Corona-Pandemie konnte der traditionelle Federseelauf am Progymnasium Bad Buchau endlich wieder stattfinden. Bei wunderschönen Sonnenschein machten sich die Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, ehemalige Schülerinnen und Schüler sowie eine Schülergruppe der Schule Sankt Franziskus aus Ingerkingen zum nun mal 23 mal auf die Strecke von 16 Kilometer rund um den Federsee. 120 Personen meisterten die schweißtreibende Strecke in beachtlichen Zeiten und genossen anschließend zufrieden und mit großem Stolz das gemütliche Zusammensein auf dem Schulhof mit Kuchen und Getränken, bevor die Siegerehrung startete. Geehrt wurden die Jahrgangssieger, die Gesamtsieger, die wiederholten Teilnahmen und die Mannschaftswertung.

Als schnellste Schülerin kam Leonie Laub mit einer Zeit von einer Stunde und 20 Minuten ins Ziel. Louisa Zerdak kam als zweite und Erika Kaufer als dritte Läuferin ins Ziel. Bei den Jungs belegte Paul Menz mit einer Zeit von einer Stunde und 14 Minuten den ersten Platz, gefolgt von Jonas Henkel und Jakob Schmid.

Ohne die Hilfe zahlreicher Eltern und den Schülerinnen und Schüler, die an Versorgungsstationen, bei der Zeitabnahme, bei Straßensperren und ähnlichem halfen, wäre der Lauf nicht möglich.

Angelegt ist der Lauf als Sponsorenlauf. Wie in den vergangenen Jahren wird das Projekt HOPE -Humanitäre Organisation für partnerschaftliche Entwicklung unterstützt. Durch das Projekt verbesserte sich die Lebenssituation von Menschen in Westkenia in den letzten Jahren sukzessive.

Gesamtliste: 1. Platz Paul Menz (1:14)/ Leonie Laub (1.20); 2. Platz Jonas Henkel (1:18)/ Louisa Zerdak (1:35); 3. Platz Jakob Schmid (1:19)/ Erika Kaufer (1:39); 4. Platz Henrik Fauser (1:20)/ Vera Huckle und Lina Winkler (1:42); 5. Platz Silas Zell (1:25).

Jahrgangssieger: 2011 Roman Ziegler (1:49)/ Seda Schneider (1:54); 2010 Silas Zell (1:25)/ Sofia Strahl (1:54); 2009 Jonas Henkel (1:18)/ Helene Stegmeier (1:46); 2008 Henrik Fauser (1:20)/ Vera Huckle, Lina Winkler (1:42); 2007 Louis Schoch (1:38)/ Erika Kaufer (1:39); 2006 Paul Menz (1:14)/ Louisa Zerdak (1:35); 2005 Max May (1:38)/ Leonie Laub (1:20).