Schon länger im Amt, jetzt auch in Würden

Schon fast ein ganzes Schuljahr lang lenkt Sabine Mahler die Geschicke der Oggelshauser Grundschule, zunächst kommissarisch, seit März als bestellte Schulleiterin – und nun ist sie auch offiziell angekommen: In einer kleinen Feierstunde in der Schulaula hat Schulrätin Edeltraud Neher vom Staatlichen Schulamt Biberach Sabine Mahler am Mittwoch in ihr Amt eingesetzt.

„Liebe Frau Mahler, wir freuen uns so, dass Du Schulleiterin von dieser Schule wirst“; „Liebe Frau Mahler, wir wünschen Dir nette Schüler“; „Liebe Frau Mahler, wir wünschen Dir, dass Du nicht so viel schimpfen musst“: Mit vielen einfallsreichen und von Herzen kommenden Wünschen hießen die Kinder der Oggelshauser Grundschule ihre neue Schulleiterin willkommen. Jeden Wunsch hatten sie auf ein buntes Tonpapier in Form einer Frucht notiert: Äpfel, Birnen, Kirschen. Und so unterschiedlich die Früchte auch waren, sie alle fanden ihren Platz an einem prächtigen Baum.

Ein Baum, der künftig das Rektorat der Schule schmücken soll, versprach die gerührte Schulleiterin den Kindern. Denn da könne ja nichts mehr schief gehen, „bei so viel Leben und Buntheit“. Buntheit, Vielfalt, Verschiedenheit waren für Mahler auch der Anreiz, an die Grundschule Oggelshausen zu wechseln, erklärte die Schulleiterin bei ihrer Amtseinsetzung. „Diese Vielfalt, diese Buntheit sieht man auch bei den Kindern.“

Die Oggelshauser Grundschule ist keine gewöhnliche Schule. Hier werden Schüler der Klassenstufen eins bis vier zusammen in sogenannten Familienklassen unterrichtet, darunter auch Inklusionsschüler mit verschiedenen Handycaps. Im Bezirk des Biberacher Schulamts sei dies einzigartig, bestätigte Schulrätin Edeltraud Neher. Inzwischen sei es leider nicht mehr selbstverständlich, Schulleitungsstellen zu besetzen, insbesondere an kleinen Grundschulen. In Oggelshausen komme da noch die „besondere Situation mit besonderen Herausforderungen“ hinzu, betonte Neher.

Für das Schulamt stellt Sabine Mahler deshalb wohl ein richtiger Glücksgriff dar. Nach dem Studium an der Pädagogischen Hochschule Weingarten (Hauswirtschaftslehre/Textiles Werken, Mathematik und katholische Religion, Schwerpunkt Hauptschule) begann Mahler ihren Berufsweg an der Grund- und Hauptschule Wilhelmsdorf, skizzierte Neher den Werdegang der neuen Schulleiterin. Als Konrektorin entwickelte sie ab 2009 eine Gemeinschaftsschule der ersten Stunde mit. Und auch in Fortbildungen, etwa zur Montissori-Pädagogik, habe sich Mahler intensiv mit anderen, individualisierten Formen des Lernens beschäftigt und zudem an verschiedenen Schulen hospitiert. „Das gemeinsame Lernen aller Kinder“, schloss Neher, „liegt Frau Mahler immer schon am Herzen“.

„Ich habe viele Gewässer kennengelernt“, bestätigt auch die neue Oggelshauser Schulleiterin, die Schule mit einem Segelschiff verglich. Gerade das Oggelshauser Schulschiff habe in der Vergangenheit durch sinkende Schülerzahlen und Umwälzungen einige Stürme überstanden und nun gelte es, an neue Ufer aufzubrechen. Sie als neuer Kapitän kenne längst noch nicht alle Gewässer der Welt, sagte Mahler über sich. „Deshalb bin ich froh, dass ich die Lotsen habe.“

Zu diesen Beratern des Kapitäns zählt auch der Schulträger, die Gemeinde Oggelshausen. Bürgermeister Ralf Kriz sicherte denn auch seine volle Unterstützung zu: „Der Gemeinde liegen der Erhalt und das Wohl der Schule sehr am Herzen. Das war in der Vergangenheit so und das wird auch in Zukunft so sein.“ Nicht von ungefähr hängen Rathaus und Schule auch schon baulich zusammen: „Also näher geht’s nicht.“

Auch Elternbeiratsvorsitzende Julika Hecker hieß Sabine Mahler herzlich an der Schule willkommen: „Vielen, vielen Dank, dass Sie sich dieser Aufgabe gestellt haben.“