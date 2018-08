Schnuppertraining bei den Dancing Diamonds

Wer kennt sie nicht, die „Tanzenden Diamanten“, die Dancing Diamonds, aus Oggeslhausen? Wer schon einmal daran gedacht hat, Rock’n’Roll zu tanzen oder auch nur reinschnuppern möchte, hat am Sonntag, 26. August, ab 15 Uhr in der Schulstraße 7 in Oggelshausen Gelegenheit dazu. Das Schnuppertraining ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Mitzubringen sind Sportkleidung oder zumindest Turnschuhe. Duschen und Umkleidekabinen sind vorhanden. Wer noch mehr über die Dancing Diamonds und das Schnuppertraining erfahren möchte, wird auf Facebook unter „Dancing Diamonds Oggelshausen“ oder „Rock’n’Roll Club Oggelshausen“ fündig.

Wer am Sonntag keine Zeit hat, kann auch dienstags von 19 bis 21 Uhr oder sonntags von 18 bis 21 Uhr bei den regulären Trainingszeiten vorbeischauen. Hier wäre aber eine vorherige Anmeldung bei Andreas Sauter unter Telefon/Whats-App 0176/82569021 notwendig.