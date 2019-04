Schnelles Netz ist „kein Wunschtraum mehr“

Beim Breitbandausbau machen die Gemeinden Oggelshausen, Seekirch und Tiefenbach gemeinsame Sache. Gut besucht war ihre Informationsveranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus Oggelshausen. Vertreter der NetCom BW stellten ihr Unternehmen vor und informierten rund um die Themen schnelles Internet, Telefonie und digitales Fernsehen.

Als drei der rund 230 Gesellschafterkommunen innerhalb der Komm-Pakt-Net (Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts) haben Oggelshausen, Seekirch und Tiefenbach eine moderne Glasfaserinfrastruktur aufgebaut. In den drei Gemeinden wurden Glasfaserkabel bis zu den bestehenden Verteilerkästen verlegt (FTTC). Für den Netzbetrieb konnte die EnBW-Tochter Net-Com BW GmbH gewonnen werden. Sie ist derzeit dabei, das Glasfasernetz in Betrieb zu nehmen. Somit stehen dann voraussichtlich ab 30. Juni für die Einwohner in Oggelshausen, Seekirch und Tiefenbach Geschwindigkeiten von bis zu 50 000 Kilobits pro Sekunde (Kbit/s) zur Verfügung.

Für die Gemeindeverwaltungen und die Net-Com BW war dies der Anlass, den interessierten Bürgern an einem Infoabend Rede und Antwort zu vielen Fragen zu stehen. Zahlreiche Interessierte konnten die Bürgermeister Ralf Kriz aus Oggelshausen, Helmut Müller aus Tiefenbach und Stefan Koch aus Seekirch im Oggelshauser Dorfgemeinschaftshaus willkommen heißen. Seit 2008, so Kriz, sei das Thema Breitband in den Rathäusern immer wieder Thema gewesen. Nun endlich werde es wahr: Schnelles Internet müsse für die drei Federseegemeinden „kein Wunschtraum mehr“ sein.

In einer interessanten Präsentation stellten Michael Lisa und Matthias Troppmann von der Net-Com BW zunächst ihr Unternehmen vor und beschrieben den Netzbetrieb. So verglichen sie etwa die utnerschiedlichen Leistungen von Glasfaser- und dem schwächeren Kupferkabel. Außerdem gingen sie auf Preise und Zubehör wie etwa Router und weitere Sonderwünsche ein und stellten die verschiedenen Konstellationen der Einrichtungen bei Privatkunden und – etwas vielseitiger – bei Gewerbekunden vor.

Die Breitbandinfrastruktur wird von den Gemeinden gebaut und die NetCom BW ist „nur“ der Betreiber. Noch nicht jedes Haus könne jetzt schon direkt an Glasfaser angebunden werden, führte Tiefenbachs Bürgermeister Müller aus. Ein solcher FTTB-Ausbau könnte für jede Gemeinde rund eine Million kosten und sei einfach unbezahlbar. Aber auch die Kupferleitungen könnten durchaus eine Leistung von bis zu 50 000 Kbit/s tauglich, sofern sich die Leitung nicht über eine Länge von mehr als 400 Meter erstrecke, hielt der Sprecher der Net-Com BW dagegen.

Persönliche Beratung möglich

Bei der anschließenden Fragerunde waren die beiden Berater der Net-Com BW dann ganz schön beschäftigt, um mit ihrem Fachwissen zu überzeugen. Ob Sprachkanäle, Rufnummernmitnahme, Reaktionszeiten bei eventuellen Störungen, Hardware und Sonderwünsche bei Gewerbekunden – keine Frage blieb unbeantwortet, auch wenn einige Zuhörer sich gut vorbereitet hatten und technisch komplexe Fragen stellten, die wohl von vielen im Saal nicht verstanden wurden. In diesen Fällen boten die Berater ein persönliches Gespräch an und verwiesen auch auf die geplanten Beratungen vor Ort in den Rathäusern.

Auch nach Abschluss der Veranstaltung standen die Net-Com- BW-Berater und Silvia Frick vom Telekommunikationsfachhandel Bulander TK aus Bad Saulgau zu persönlichen Gesprächen bereit, was auch stark angenommen wurde. Auf Nachfrage zeigten sich die Zuhörer überzeugt, dass ihre Vorstellungen von der Infoveranstaltungen erfüllt worden seien und sie die erwarteten Infos erhalten hätten.