Schnelles Netz: Ausbau beginnt in Buchau

Schneller als erwartet soll Bad Buchau eine Anbindung an die Datenautobahn erhalten. Noch in diesem Jahr möchte der Landkreis Biberach sein geplantes Backbone-Netz im Bereich Bad Buchau ausbauen. „Wir sind die Ersten im Landkreis, die bei der Gesamtumsetzung zum Zuge kommen“, teilte Bürgermeister Peter Diesch im Gemeinderat mit. Die Glasfaserleitung soll von Oggelshausen hinter das Baugebiet Weiherteile II bis zum Ortsnetz geführt werden; über die Wuhrstraße verläuft die Leitung dann weiter ins Gewerbegebiet bis zum Kabelverzweiger bei der Firma Kessler. Die Stadt beteiligt sich mit 71 000 Euro an den Kosten, die nun außerplanmäßig aus dem Haushalt bereit gestellt werden müssen. Dazu erteilte der Gemeinderat einstimmig die Freigabe. 66 000 Euro fallen für das Einziehen der Kabel an, die jedoch der Stadt rückerstattet werden.