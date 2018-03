Schnelles Internet für Oggelshausen, Seekirch und Tiefenbach

Jetzt geht es voran mit dem gemeinsamen Breitbandausbau in Oggelshausen, Seekirch und Tiefenbach: Nach langer Vorlaufzeit, bedingt durch die Markterkundung, das Antragsverfahren und die Bauausschreibungen, hat nun der Spatenstich für das gemeinsame Breitbandausbauprojekt stattgefunden. Die Gemeinden haben bereits im Jahr 2015 eine interkommunale Vereinbarung zum Breitbandausbau getroffen. Gebaut wird ein sogenanntes Backbone-Netz zwischen den Anschlussstellen in Alleshausen und Stafflangen/Hofen zur Anbindung der drei mitwirkenden Gemeinden. Für das von der Geodata GmbH geplante Projekt hat das Land Fördermittel in Höhe von insgesamt 797 300 Euro bewilligt. Die Gesamtkosten betragen ca. 1,75 Millionen Euro. Die Arbeiten übernehmen die Firma Hämmerle GmbH & Co. KG in Oggelshausen und die Alb-Elektric Huber GmbH in Biberach, betreut werden sie vom Büro AGP in Bad Waldsee. Mit den Arbeiten wurde nun in Oggelshausen begonnen, weiter führt die Baustelle über Tiefenbach nach Hofen und Seekirch bis Alleshausen. Noch diesen Herbst sollen die Arbeiten beendet sein. Die Federführung der Maßnahme hat die Gemeinde Oggelshausen in gemeinsamer Absprache übernommen. Beim Spatenstich am südlichen Ende der Leitungstrasse beim Oggelshauser Sportplatz packten Vertreter der Gemeinden und beteiligten Firmen gemeinsam an (von links): Arthur Riedmüller (Firma Hämmerle), Patrick Riedmüller (Hämmerle), Michael Müller (AGP), Seekirchs Bürgermeister Stefan Koch, Oggelshausens Bürgermeister Ralf Kriz, Klaus Reiss und Karl Heinz Fink (beide Alb-Elektrik). Foto: Klaus Weiss