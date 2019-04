Schlemmen, Staunen, Lauschen - so war der Street Food Markt

Spannende kulinarische Entdeckungen, lässige Musik und eindrucksvoller Show-Tanz: Bei strahlend-sonnigem Wetter wie am Osterwochenende hätte der Street Food Markt der Schwäbischen Zeitung in Bad Buchau gewiss das Potenzial zu einem Frühlingsmärchen gehabt. Doch was hilft es, zu klagen? Veranstalter, Akteure und auch die in beachtlicher Zahl erschienenen Besucher trotzten vor und im Kurzentrum tapfer Regenschauer und kühlen Temperaturen und ließen sich die gute Stimmung nicht vermiesen.

Eintopf aus Indonesien, mexikanische Tacos oder orientalische Falafel? Oder doch lieber zuckersüße Genüsse mit Waffeln, Langos und Churros? Bei zwölf Food Trucks, die sich auf dem Piazza vor der Adelindis-Therme verteilen, fällt die Auswahl wahrlich nicht leicht.

Und bevor man sich allzu sehr verkopft, hilft es, einfach dem Bauchgefühl zu vertrauen, sich ganz von seiner Nase leiten zu lassen und sich in eine der langen Schlangen einzureihen.

Auf Wagyu-Beef spezialisiert

Vor dem Stand von Werner Amann etwa ist eigentlich immer etwas los. Der Feinkost-Metzger ist auf Wagyu-Beef spezialisiert, das er von der Züchterfamilie Sary aus Ochsenhausen bezieht. Wagyu? Nie gehört. „Diese Rinderrasse stammt vom Kobe-Rind ab, dem teuersten Fleisch der Welt“, klärt Amann auf. Ganz so tief müsse man bei ihm aber nicht in die Tasche greifen, beruhigt der Hüttisheimer und lacht.

Doch auch Wagyu-Fleisch sei „in Feinkostkreisen sehr beliebt“. Der Grund: Das Wagyu-Rind unterscheide sich schon genetisch von anderen Rassen und sei besonders reich an intramuskulärem Fett, was besonders zartes Fleisch ergebe, klärt Amann auf.

Und auch die Haltung sei entscheidend. Die Kälber verbrächten die ersten zehn Monate bei ihrer Mutter, insgesamt drei Jahre lang würden sie gemästet. Und zwar ausschließlich mit pestizidfreiem Futtermittel, betont Amann, bevor er auch schon wieder unterbrochen wird – der nächste Kunde wartet.

„Schwobaballs“ statt Kässpätzle

Wer die fleischlose Küche bevorzugt, der muss beim Street Food Markt aber keinesfalls leer ausgehen. Und während in der gutbürgerlichen Küche meistens Kässpätzle die einzige vegetarische Alternative auf der Speisekarte darstellen, findet sich hier ebenfalls eine erfreuliche Auswahl.

Wobei: Kässpätzle gibt es hier auch – auch wenn sie sich hier in einer eher unkonventionellen Form offenbaren. „Schwobaballs“ nennt Jürgen Arnold von „Reigschmeckt“ seine Kreation: Der schwäbische Klassiker wird bei ihm zu Kugeln geformt, in eine spezielle Panade gehüllt und gebacken.

„Außen knusprig, innen käsig“, preist der gelernte Koch aus Altshausen seine Spezialität an. Interessant – doch wie kommt man nur auf eine solche Idee? „Alles Gebackene schmeckt einfach gut – und im Italienischen gibt es auch gebackenes Risotto“, erklärt der experimentierfreudige Koch, der seit zehn Jahren schwäbische und internationale Küche verbindet.

Reise nach Sri Lanka inspiriert

Internationales Flair verbreitet auch Fairella. Inhaberin Katrin Appel stammt zwar aus Ehekirchen in der Nähe von Augsburg. Eine Reise nach Sri Lanka inspirierten sie jedoch dazu, landestypische Curry-Gerichte mit Wraps zu kombinieren.

Ganz nach ihrem Motto „Genuss mit Verantwortung“ verwende sie dabei regionale Zutaten aus artgerechter Tierhaltung, so Appel. Das Hühnchenfleisch etwa stamme aus einem Freilandgeflügelhof aus der Region.

Feuriges Curry ist bei nasskaltem Wetter sicherlich nicht die schlechteste Wahl. Aufwärmen können sich die Besucher aber auch im großen Saal des Kurzentrums, den das Gesundheitszentrum Federsee eigens für die Gäste des Street Food Markts geöffnet hat.

Überhaupt habe sich die Zusammenarbeit von Gesundheitszentrum, Stadt, WGB und Schwäbischer Zeitung absolut bewährt, findet Olaf Simon, Verlagsleiter der Schwäbischen Zeitung Riedlingen, die den Street Food Markt anlässlich ihres 300-Jahre-Jubiläums veranstaltet hat. „Toll, dass es nun so gut angenommen wird.“

Mit Indie-Pop verzaubert

„Alle stehen dahinter und alle haben geholfen“, bestätigt Stefan Schreiber, Marketingleiter des Gesundheitszentrums Federsee. Bauhof und WGB hätten etwa beim Aufbau angepackt, die Feuerwehr sei beim Sicherheitskonzept eingebunden gewesen. Umso mehr freue ihn nun die fabelhafte Resonanz, trotz schlechtem Wetter: „Überall ist so eine entspannte Atmosphäre, von draußen bis drinnen.“

Denn nicht nur die immer wieder einsetzenden Regenschauer treiben die Besucher ins Kurzentrum. An beiden Tagen ist hier ordentlich etwas geboten. Während am Samstagabend das Trio Eau Rouge aus Stuttgart die Besucher mit verträumtem, gut durcharrangiertem Indie-Pop verzaubert, sorgen die DJs Funky-D und Fab am Sonntag für tanzbaren Sound.

Battle der Breakdancer

Wie gut Street Dance und Street Food zusammenpassen, stellen dann die Funky Kidz aus Biberach unter dem Beweis. „Die tanzen nicht, wenn’s nicht laut genug ist“, animiert Nico Zimmermann das Publikum schon vorab zu Beifallsstürmen, bevor dann die Kinder und Jugendlichen mit atemberaubenden Moves verschiedene Tanzstile von House bis Breakdance vorführen.

Als Zugabe gibt es schließlich ein echtes Battle, bei dem sich junge und erfahrene Breakdancer mit verblüffenden, der Schwerkraft trotzenden Figuren gegenseitig übertreffen.

Hochakrobatisch wird es auch mit der Uttenweiler Cheerleader-Gruppe „Golden Stars“ unter Rebecca Pfleghar und Isabell Moll. Mit lautem Jubel stürmen sie die Bühne, wo sie mit perfekt synchroner Choreografie und waghalsigen Hebefiguren das Publikum begeistern. Ein genussvolles Wochenende in Bad Buchau also, bei dem Auge, Ohr und Gaumen gleichermaßen auf ihre Kosten kommen.