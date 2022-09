Scheune in Alleshausen brennt nieder

In der Nacht auf Montag ist eine Scheune in Alleshausen niedergebrannt.

Gegen 3.15 Uhr bemerkte ein Zeuge den Brand in der Scheune in der Seestraße. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Feuer. Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude konnte verhindert werden. Verletzte gab es nicht. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen nach der Brandursache aufgenommen. Der vorläufige Sachschaden wird auf etwa 100 000 Euro geschätzt.