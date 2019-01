Eine Handtasche, die sichtbar im Auto lag, hat Diebe am Mittwoch in Bad Buchau einen Dieb angelockt. Das teilt die Polizei mit. Von 14 Uhr bis 18 Uhr parkte auf einem Parkplatz im Thermenweg ein Ford. Dass im Fußraum eine Handtasche lag, bemerkte ein Dieb. Er schlug die Seitenscheibe ein und suchte in der Tasche nach Brauchbarem. Er nahm Bargeld heraus und verschwand damit. Am Auto richtete er etwa 250 Euro Schaden an. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter der Telefonnummer 07371/9380 bei der Polizei melden. Die Polizei warnt davor, in Fahrzeugen Wertsachen und Taschen zurückzulassen. Das lockt Diebe an. Und die haben es nicht nur auf Geld, Navigationsgeräte und Autoradios abgesehen.