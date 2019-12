Scheck für die Jugendarbeit

Bei der vergangenen Gesamtübung der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Buchau gab es noch etwas Erfreuliches für die Jugendleiter und die Jugendfeuerwehr: Eine Scheckübergabe durch die beiden Feuerwehrangehörigen Martin Schulze (Geschäftsführer Martin Schulze Baggerunternehmen) und Christian Mayer (Geschäftsführer Finanzhaus Mayer in Biberach) stand an. Die beiden Geschäftsführer und Feuerwehrangehörige unterstützen und fördern damit die Jugendarbeit in der Feuerwehr Bad Buchau. Anlass zu dieser Spende war das diesjährige 40. Bestehen der Jugendfeuerwehr, das im September gefeiert wurde. Beide Angehörige übergaben an den Jugendleiter Johannes Daiber und den Kommandanten Klaus Merz einen Scheck in Höhe von jeweils 500 Euro. Jugendleiter Johannes Daiber, sowie auch Klaus Merz bedankten sich bei beiden Angehörigen dafür. Das Geld könne bei momentan 33 Jugendlichen sicherlich gut verwendet werden.