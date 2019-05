Schüler sammeln Erfahrung in der Praxis

Die Neuntklässler am Progymnasium Bad Buchau haben bereits zum zweiten Mal ihr Interesse und ihre Begabung in verschiedenen Berufsfeldern erproben können. Das vom Bund und dem Land Baden-Württemberg unterstützte Förderprogramm „Pro Beruf Gym“, das von der IHK Ulm organisiert und veranstaltet wurde, bietet interessierten Schülern die Möglichkeit, an drei Tagen drei verschiedene Berufsfelder kennenzulernen und ergänzt so die Bogy-Praktikumswoche am Progymnasium.

Zur Abschlussveranstaltung am Progymnasium waren auch Eltern und Lehrer eingeladen. Die Neuntklässler trugen ihre zusammen, die sie während ihrer drei Praktikumstage in den Osterferien gesammelt hatten. Dabei zeigte sich, dass sie nicht nur Einblicke in ein neues Berufsfeld gewonnen hatten, sondern auch einiges über ihre Stärken, Schwäche, Fähigkeiten und Interessen herausfinden konnten.

Bereits im Vorfeld hatten alle den IHK-Kompetenzcheck absolviert und waren in einem persönlichen Gespräch durch Fachleute der IHK Ulm beraten worden. Dieses Beratungsgespräch bildete auch den Ausgangspunkt für die Verteilung der Jugendlichen auf die verschiedenen Praktikumsstellen. Damit wurde versucht, allen ein breites Spektrum an Berufen gemäß ihrer Interessen und Fähigkeiten vorzustellen.

Doch welche Erfahrungen haben die Schüler während ihrer drei Praktikumstage gemacht? Einigen fiel die Tatsache, dass im Berufsleben oft andere Verhaltens- und Umgangsformen gefragt sind als in der Schule oder in der Freizeit noch schwer. Auch diese Erfahrungen konnten sie mit den Experten der IHK Ulm besprechen und boten somit die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung. Interessant war auch, dass viele Schüler die von ihnen besuchten Unternehmen positiv bewerteten, auch wenn sie das Berufsfeld selbst schlechter bewerteten. Somit könnte sich für viele auch die Möglichkeit ergeben, während eines weiteren Praktikums in demselben Unternehmen noch ein anderes Berufsfeld kennenzulernen.