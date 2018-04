Schüler erkunden die Arbeitswelt

16 Schüler des Progymnasiums Bad Buchau haben freiwillig im Projekt „Pro Beruf – Berufserprobung für Gymnasien“ an drei Tagen Praktika in drei verschiedenen Berufsfeldern praktiziert.

Das Projekt wird von Bund und Land gefördert. Das Besondere ist das individuell auf jeden Schüler zugeschnittene Angebot. Bei einem 90-minütigen Test wurden die persönlichen Stärken und Schwächen der Neuntklässler analysiert und in Einzelgesprächen in Bezug auf die Berufswahl ausgewertet. Am Ende der Gespräche standen drei mögliche Berufsfelder, die zu den Interessen und Kompetenzen der Jugendlichen passten. Ausgewählt und organisiert wurden die Praktikumstage von der IHK – was jedoch nicht bedeutet, dass es für die Schüler nichts mehr zu tun gab: Bei einem vorbereitenden Seminartag bekamen sie viele Informationen darüber, was der Betrieb von einem Praktikanten oder zukünftigen Auszubildenden erwartet. Claudia Clages und Annika Reller von der IHK Ulm beobachteten die Teilnehmer in den Gruppenarbeitsphasen, um ihnen auch zu ihrem Arbeits- und Sozialverhalten Feedback zu geben und dieses in die Berufsberatung mit einbeziehen zu können. Am letzten Seminartag fand nun die Präsentation der Ergebnisse vor interessierten Eltern und Lehrern statt. Dabei stand für viele der Teilnehmer fest, dass sie fachliche und soziale Kompetenzen erlernen oder verbessern konnten. Auch mit den Betrieben war der Großteil sehr zufrieden – allerdings hatte zum großen Bedauern nur ein Unternehmen aus dem IT-Bereich Praktika angeboten, obwohl auch diese Branche den Fachkräftemangel beklagt. Dass jede der im Praktikum gemachten Erfahrung eine Chance zur persönlichen Weiterentwicklung sei, betonte Claudia Clages: „Es ist auch viel wert, wenn man schon früh weiß, in welche Richtung es nicht gehen soll.“