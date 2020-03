Schüler erhalten Eindrücke aus erster Hand

„Interessant“, „aufschlussreich“ und „lockerer als gedacht“: So haben die Schülerinnen und Schüler der Federseeschule-Gemeinschaftsschule Bad Buchau ihre Eindrücke beschrieben, die sie beim Tag der Berufs- und Studienorientierung bekommen haben. Weil sich auch die Schüler hier in einem breiten Spektrum orientieren, lag der Fokus sowohl auf der dualen Ausbildung in Handwerk und Industrie als auch auf dem Studium.

Elf Ausbildungsbotschafter und vier Studienbotschafterinnen waren hierzu vor Ort, um den rund 200 Jugendlichen der Lerngruppen 7 bis 10 Einblicke in verschiedene Berufe und (duale) Studiengänge zu geben.

Die Schule biete bei der Berufs- und Studienorientierung gezielt verschiedene Bausteine an, zu denen Erkundungen, Projekte und Praktika in Unternehmen sowie Schnupperstunden in beruflichen Schulen und dem allgemeinbildenden Gymnasium gehören, so die Rektorin Elisabeth Sontheimer-Leonhardt bei der Auftaktveranstaltung im Foyer der Schule. „Die detaillierten Einblicke der Ausbildungs- und Studienbotschafter in ihre Ausbildung und ihr Studium ergänzen dieses Angebot.“

Nach der Idee des „Peer to peer teaching“ präsentierten die Auszubildenden und Studierenden über den Tag verteilt mithilfe von PowerPoint-Folien Informationen zu ihrer Ausbildung, zu Studium, persönlichen Werdegang und Karrieremöglichkeiten. An jeweils zwei bis drei Vorträgen konnten die Schüler teilnehmen, den Botschaftern Fragen stellen und mit ihnen ins Gespräch kommen.

Lehrer bereiteten die Schüler vor, begleiteten die Gruppenvorträge und halfen anschließend, die Informationen zu Infosteckbriefen und Plakaten zu verarbeiten. Dabei kam auch das gegenseitige Feedback nicht zu kurz, in dessen Rahmen Leonie Finke als Vertreterin der Schüler die gute Vorbereitung und interessante Gestaltung der Vorträge dankend hervorhob.

Zahlreiche Plakate auf Stelltafeln im Foyer der Schule, die von den Jugendlichem gefertigt worden waren, informierten am Ende des Tages über die vorgestellten Berufe wie zum Beispiel Industriemechaniker, Elektroniker, Kauffrau oder -mann, Baugeräteführer oder Erzieher sowie über die (dualen) Studiengänge wie Bachelor Lehramt, Bachelor oft Arts zum Beispiel in BWL-Bank oder BWL Gesundheitsmanagement oder das Bachelor of Engineering etwa im Maschinenbau. Alle Informationen wurden im Foyer zu einer großen Ausstellung zusammengetragen. Lehrer Steffen Zepf lud die Jugendlichen dazu ein, bei diesem „Markt der Möglichkeiten mit offenem Ende“ sich ergänzend zu informieren und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Die Vertreterin der IHK, Sigrid Halbherr, lobte das beeindruckende Konzept und die gelungene Umsetzung. „Obwohl die Veranstaltung aufgrund der Unwettervorhersage „Sabine“ verschoben und daher seitens der Schule wieder kurzfristig eingeladen werden musste, war eine breites Interesse der Unternehmen zu spüren, die Studien- und Ausbildungsbotschafter zu entsenden.“

Vor Ort wirkten mit die Auszubildenden und Studierenden der Firmen Georg Schlegel (Dürmentingen), Elektro Rehm (Oggelshausen), der Kreissparkasse Biberach, der Firma Kessler (Bad Buchau), des Gesundheitszentrums Federsee (Bad Buchau), der Firma Hämmerle (Oggelshausen), der Pädagogischen Hochschule Weingarten und des Kindergartens Federseezwerge (Bad Buchau).