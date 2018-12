Schöne Bescherung für die Federseezwerge

Schon kurz vor Weihnachten durften sich die Federseezwerge im Bad Buchauer Kinderhaus über tolle Geschenke freuen. Ermöglicht hat das der Elternbeirat, der immer wieder mit ideenreichen Aktionen außerplanmäßige Anschaffungen möglich macht.

Bei den Federseezwergen gibt es Wünsche nach Geräten und Spielsachen, für die nicht immer finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Aber dank des Elternbeirats um Ivana Neher, ihrer Stellvertreterin Steffi Küfner und Kassierin Katja Haas wird manches möglich gemacht. Sei es ein Flohmarkt unter dem Jahr oder am Buchauer Weihnachtsmarkt einen Verkaufsstand, der etwas Geld einbringt.

Dieser Tage konnte der Elternbeirat etliche Wünsche der Kinder und der Kindergartenleitung erfüllen. Im Geschenkekorb fanden sich die Wassertische für den Außenbereich , Spiegelfolie für den Bewegungsraum, hochwertige Fagus-Holzfahrzeuge, Schleichtiere und sogar ein Tongrube für den Garten. Für das kommende Jahr steht ein ganz großer Wunsch an. Einen gebrauchten Bauwagen möchte der Elternbeirat für das Kinderhaus anschaffen, damit dort die Naturtage veranstaltet werden können. Dazu ist allerdings schon ein etwas größer Betrag erforderlich. Deshalb hat der Elternbeirat beim diesjährigen Weihnachtsmarkt am Freitag und Samstag einen Verkaufsstand an dem neben weihnachtlicher Deko, auch kleine Geschenke erworben werden können. Glühwein und Punsch soll auch ausgeschenkt werden. Der Elternbeirat hofft auf viele Kunden, die den Bauwagenwunsch für das Kinderhaus in Erfüllung gehen lassen können.