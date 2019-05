Sabine Götze gelingt glänzender Einstand

Von ihrer neuen Dirigentin Sabine Götze mit ihrem impulsreichen Dirigat hat sich die Stadtkapelle Bad Buchau zu einem hörenswerten Auftakt einer hoffentlich langen Zusammenarbeit anstecken lassen. Klänge der Puszta und das Drama des Schiffs Maracaibo verband sie mit Tarzan und Elisabeth zu einem hörenswerten Konzertabend.

Der Große Saal im Kurzentrum war gut gefüllt, als nach der Begrüßung der Vertreter von Kommune, Kirche und den Kapellen vor allem der Federseeregion zum gemeinsamen Singen der Europahymne als Zeichen von Friede und Freiheit aufgerufen wurde. Danach galt die Aufmerksamkeit der Stadtkapelle und ihrer neuen Dirigentin Sabine Götze.

Für ihren ersten großen Konzertabend mit ihrer neuen Musikerschar hat die Dirigentin mit „Signature“ von Jan van der Roost einen guten Griff getan. Klare Fanfaren, lyrische Passagen und ein rhythmisch geprägtes Allegro voll intensiver Spannung sorgten für einen beachtenswerten Konzertauftakt.

„Adventure“ von Markus Götz ist im Grunde ein Abenteuerfilm ohne Bilder. Mit den eigenen Augen, so eine der Moderatorinnen, könnten sich die Zuhörer einen Helden vorstellen, mutig, kühn im Kampf für das Gute. Natürlich darf eine anregende Romanze nicht fehlen, doch neue Abenteuer im Dschungel warten. Sabine Götze setzte dies alles variantenreich um in ein vielfarbiges Klanggemälde. Vorwärtsdrängende Passagen im Wechsel zur lyrischen Romanze, bei der die Dirigentin sich sogar ihres Dirigentenstabs entledigte und mit den Händen ihr Orchester modellierte. Doch bald wurde es wieder dramatisch, Tempo und Intensität nahmen zu bis zum klaren Schlussakkord.

Ein farbenfrohes Kaleidoskop

In vier Sätzen seiner Suite beschreibt Jan van der Roost musikalisch die Puszta. Die Musiker nutzten diese Steilvorlage vorteilhaft für ihre Registervielfalt. Angefangen von der silbern jubilierenden Piccoloflöte und einem dezenten Oboensolo bis zu feurigen Sequenzen erlebten die Zuhörer ein farbenfrohes Kaleidoskop ganz unterschiedlicher Ausstrahlung.

Breiten Raum nahm „The Legend oft Maracaibo“ im Programmablauf ein. „Wir haben geschwitzt beim Üben“ bekannte ein Moderator, um der Seeschlacht des Schiffs Maracaibo in Venzuela gerecht zu werden. Das Werk sei abenteuerlich, spannend, geheimnisvoll. Mit sanften und energisch zupackenden Passagen spürt der heute 35-jährige Spanier Josef Alberto Pino dem immer noch ungelösten Geheimnis um die Seeschlacht nach. Die Interpretation dieses registerfreundlichen Werks mit vielen einzelnen Eckpunkten und seinem allgegenwärtigen Thema war wesentlich geprägt von Götzes motivierender Art der Orchesterführung.

In eine ganz andere Welt wies die Filmmusik von „Tarzan“. In drei Episoden von den zwei Welten, dem Drachencamp und dem geschmeidigen Liebeslied glänzte die Stadtkapelle mit klaren Solobeiträgen, ausgefallenen Geräuschelementen und beachtlicher Beweglichkeit, nicht nur in der Percussioncrew. Klare helltönende Signale boten zum dichtgedrängten Mittelfeld des Orchesters ausgefeilte Gegensätze.

In großen Szenen schuf Johan de Meij ein buntes Medley durch Michael Kunzes Musical „Elisabeth.“ Ein lyrisches Saxofonsolo schwebte über dezenter Orchesterbegleitung, rhythmisch ausgewiesene Thematik erzeugte Spannung durch klar agierende Register, ein sauberer Dreiertakt schaffte typische Musical-Athmosphähre auch bei gegenläufigen Takten bis hin zur warmherzig formulierten Interpretation von „Ich gehör nur mir.“

„Sym“ für Zusammenhalt und „Patria“ als Symbol der Heimat stehen für den Konzertmarsch „Sympatria“ von Thomas Asanger aus dem Jahr 2017. „Heimat ist dort, wo wir uns wohlfühlen“, interpretierte einer der Moderatoren dieses Werk. Dies kam in weichen Partien von Tenorhorn ebenso zum Ausdruck wie in der Beweglichkeit der Posaunen und dem Wohlklang der Holzblasinstrumente. Ein rundum gelungener Beschluss des Konzerts der Stadtkapelle, gewürdigt mit viel Beifall und mit einem weiteren Konzertmarsch beantwortet.