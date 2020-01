Russische Romanzen erklingen im Goldenen Saal

Karina Aßfalg (Sopran) und Liliana Roth (Klavier) entführen am Sonntag, 2. Febuar, das Publikum in der Schlossklinik Bad Buchau in die Welt der russischen Romanzen und Liebeslieder der Romantik. Das Konzert beginnt um 17 Uhr im Goldenen Saal.

Russische Romanzen lassen eine Fülle von Emotionen erklingen. Ähnlich wie das deutsche Kunstlied ist die russische Romanze eine eigene Kunstform, die bis in die Gegenwart von Sängern und Komponisten gepflegt wird. „Diese Musikform beruht auf Leidenschaft, Liebe, Enttäuschung und Trauer“, heißt es in der Mitteilung der Konzertveranstalter.“ Intensive Gefühle, die jede Romanze durchtränkt, spiegeln die geheimnisvolle russische Seele wieder.“

Auf dem Programm am 2. Februar stehen feurige, lebhaft mitreißende Stücke und solche mit elegischer Melancholie. Zu hören sind Werke von Bulachow, Guriljew, Werstovsky und Glinka. „Karina Aßfalg und Liliana Roth bringen Russlands Seele zum Schwingen“, kündigen die Konzertveranstalter an.

Karina Aßfalg schloss das Musikkolleg des St. Petersburger Konservatoriums mit dem Diplom als Opernsängerina ab. Sie ist Mitglied im Chor des Mariinskij Theaters sowie der St. Petersburger Kapelle.

Liliana Roth legt an der Tschaikowsky Musikfachschule Almaty die staatlichen Prüfungen zur Pianistin, Korrepetitorin und Kammermusikerin ab und beendete das Studium am Staatlichen Konservatorium mit Auszeichnung.