Rudi Walter zerlegt Rehe historisch

Besucher des Federseemuseums in Bad Buchau werden am Sonntag, 30. Mai, Zeugen eines urzeitlichen Spektakels: Ein Reh aus dem nahegelegenen Jagdrevier am Federsee wird im archäologischen Freigelände auf steinzeitlich-fachmännische Art mit authentischen Werkzeugen zerlegt, verarbeitet und zubereitet.

Zahlreiche Knochenfunde von Wildtieren, die im feuchten Federseemoor über Jahrtausende hervorragend erhalten blieben und bei Ausgrabungen zu Tage kamen, geben nach neuerer archäologischer Forschung Hinweise darauf, dass das Federseegebiet Wild- und Jagdrevier um 3200 vor Christus war. Wild war begehrte Beute, denn das erlegte Tier wurde komplett verwertet und diente vielen Zwecken: Fleisch und Fett als Nahrung, Fell als Kleidung, Knochen, Horn und Geweih für Werkzeuge und Waffen und auch als Schmuck, Sehnen als Faden zum Nähen.

Archäologe Rudi Walter präsentiert am Sonntag ab 10 Uhr interessante Fakten, viel Wissenswertes und vor allem Praktisches über Wild- und Beutetiere in der Steinzeit: Von der Zerlegung eines Rehes und seiner Zubereitung am offenen Feuer über die Nutzung von Haut und Haaren bis zur Verarbeitung von Knochen, Sehnen und Geweih zu Werkzeugen und Waffen. In der Steinzeitwerkstatt von 13.30 bis 16.30 Uhr können Besucherkinder ein Amulett aus echten Knochen fertigen.