Rosenmontagsball: Kartenverkauf startet

„Kunterbunt und Kugelrund“ ist das Motto des Rosenmontagsball der Kolpingfamilie Bad Buchau am 4. März im Bischof-Sproll-Haus. Saalöffnung ist um 19.30 Uhr, das Programm beginnt um 20 Uhr. Karten sind im Vorverkauf von Samstag, 23. Februar, bis 4. März im Buchlädele Lutz auf dem Marktplatz für 8 Euro und an der Abendkasse erhältlich. Das Vorbereitungsteam des Rosenmontagsball hat wieder ein abwechslungsreiches, humorvolles und echtes Buchauer Hausfasnetsprogramm mit altbekannten, aber auch neuen Akteuren vorbereitet. Heitere Einlagen sollen die Lachmuskeln strapazieren. Während und nach dem Programm lädt die bewährte Ein-Mann-Band Mikados zum Tanz ein. Musiker Herrmann ist bekannt für abwechslungsreiche und Stimmungsvolle Fasnet-Unterhaltungs-Stimmung-Musik. Den ganzen Abend über sorgt die Küche der Kolpingsfamilie für die Gäste, nach dem Programm öffnet die Bistro-Kellerbar. Die Veranstalter freuen sich über Gäste in kunterbunten Fasnetskleidern, aber auch Besucher ohne Kostüm sind willkommen.