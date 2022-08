Romantischer Liederabend mit Nachwuchstalenten aus Kalifornien

Erstmals ist das „Summer Arts“-Programm der California State University am Sonntag, 14. August, 19 Uhr, mit einem romantischen Liederabend im Goldenen Saal der Schlossklinik Bad Buchau zu Gast. Seit Ende Juli proben 30 Nachwuchstalente der baden-württembergischen Partnerhochschule an der US-Westküste im Rahmen ihres „Summer Arts“-Programms „Romantic Lied in Germany“ zum dritten Mal auf Einladung der Trossinger Musikhochschule für knapp drei Wochen mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Dabei erhalten die kalifornischen Studierenden Einblicke in die Epoche der Deutschen Romantik. Kartenvorverkauf zum Konzert am 14. August und weitere Infos gibt es bei der Tourist-Information Bad Buchau, Marktplatz 6, Telefon 07582 808-180, E-Mail gast@stadt-badbuchau.de oder unter www.bad-buchau.de