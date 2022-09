Roland Roth spricht über Klimaveränderungen in der Region

Die VHS Oberschwaben lädt im Rahmen des Semester-Schwerpunktthemas „Klima“ für Montag, 10. Oktober, um 19 Uhr zu einem Vortag von Roland Roth im Kursaal in Bad Buchau ein. Der Wetterexperte der Wetterwarte Süd schildert, basierend auf jahrzehntelangen Beobachtungen, wie sehr sich unser Klima verändert hat und zukünftig verändern wird.

Bereits seit 1968 werden bei der Wetterwarte Süd Wetterdaten aufgezeichnet. Seit dieser Zeit ist die Temperatur in unserer Region im Jahresmittel um eineinhalb bis zwei Grad gestiegen, heißt es in einer Ankündigung für die Veranstaltung weiter. Der Klimawandel ist eine schleichende Gefahr, deren Tragweite offensichtlich von vielen nach wie vor unterschätzt wird. Es geht längst nicht mehr nur um die für alle sichtbaren Wetterextreme, die nachweisbar verbreiteter, stärker und folgenschwerer auftreten als früher, es geht um eine grundlegende Änderung der klimatischen Verhältnisse auf der Erde, um die Verschiebung ganzer Klimazonen.

Der Vortag findet im Großen Saal des Kurzentrums in Bad Buchau statt. Eintrittskarten zu 7 Euro sind im Vorverkauf persönlich in der Geschäftsstelle der VHS Oberschwaben in Aulendorf erhältlich oder über die Anmeldung auf der Homepage www.vhs-oberschwaben.de sowie an der Abendkasse. Bei Online-Anmeldungen werden die Karten an der Abendkasse hinterlegt.