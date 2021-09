Reinhold Aßfalg liest in Obermarchtal

Reinhold Aßfalg ist im Gasthaus „Zum Schwarzen Adler“ in Seekirch aufgewachsen. Am Montag, 27. September, 11 Uhr, liest er beim literarischen Frühschoppen des Literaturnetzwerks Oberschwaben im Klostergasthof zum Adler in Obermarchtal. „Wer in einem kleinen Dorf geboren und aufgewachsen ist, trägt dieses Dorf ein Leben lang mit sich. Im Guten und im Nicht-so-Guten. Wohlgeordnet ist nichts, oft geht es durcheinander wie Kraut und Rüben.“ Mit diesen Worten beginnt die Einführung des Autors zum Text „Das alte Dorf“, in das Reinhold Aßfalg Einblick schenkt. Obwohl er seit seiner Schulzeit nicht mehr in Seekirch lebt, blieb die Erinnerung an dieses Dorf für ihn immer wichtig. Er beschreibt, wie er die dörfliche Welt seiner Kindheit erlebt hat und heute reflektiert. Dabei geht es ihm nicht um eine nostalgische Wiederbelebung des Vergangenen, sondern um das Bedürfnis, eine Wirklichkeit festzuhalten, die es so nicht mehr gibt.