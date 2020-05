Das Mobilitätsangebot für Senioren im Federseegebiet soll besser werden. Zu diesem Zweck hat der Betzenweiler Hersteller Reck-Technik dem Verein „Bürger für Bürger – Selbsthilfegemeinschaft Federsee“ (BfB) 15 000 Euro für die Anschaffung eines funktionalen Autos gespendet. Jetzt können die Senioren – noch unter Beachtung der Corona-Abstände – Termine, Begegnungen und Aktivitäten in der gesamten Region wahrnehmen. Auf dem Foto freuen sich (von links) Thorsten Banzhaf (Reck-Vertriebsleitung Medizintechnik Deutschland) mit dem BfB-Vorsitzenden Michael Wissussek und dem Finanzverwalter des Vereins, Harald Müller. Der Verein BfB bietet eine Plattform zur Seniorenarbeit und zum bürgerschaftlichen Engagement in Bad Buchau und den Federseegemeinden. Die Selbsthilfegemeinschaft verfolgt das Prinzip, Bürgern mit Wertschätzung, Verständnis und Fürsorge zu begegnen, Unterstützung anzubieten, direkt zu helfen und zu integrieren. Foto: Reck-Technik GmbH & Co.