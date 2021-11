Rechtzeitig zum 25. Geburtstag strahlt der Narrenbrunnen wie neu

Nächstes Jahr feiert der Narrenbrunnen der Bad Buchauer Moorochsenzunft seinen 25. Geburtstag. Damit sich der Blickfang auf dem Le-Lion-d’Angers-Platz vor dem Zunftheim der Narrenzunft Moorochs wieder gut präsentiert, ergriffen Mitglieder der Zunft und des Zunftrats während der Corona-Pandemie die Initiative, um den Narrenbrunnen von Grund auf zu sanieren. Hierbei war auch Gabelbruder und Ehrenzunftmeister Klaus Diesch von der Gloggasägerzunft aus Ertingen eine große Hilfe. Mit Unterstützung der Baufirma Fensterle aus Ertingen wurden die durch das kalkhaltige Wasser sehr in Mitleidenschaft gezogenen Masken sandgestrahlt. Ebenso hat Klaus Diesch die Betonschäden am Brunnen fachmännisch ausgebessert. Mit viel Liebe zu Detail hat anschließend Narrenfreund Martin Steinacher von der OHA-Zunft aus Herbertingen die einzelnen Masken der Zunft neu bemalt und ihnen somit wieder ein würdiges Aussehen verliehen. Ebenso nahm er sich viel Zeit, um den Vater Federsee und auch die kleinen Narrenköpfe am Brunnen wieder aufzufrischen. Somit erstrahlt das sehr beliebte Bad Buchauer Fotomotiv wieder in neuem Glanz und ist bereit, sich zum Jubiläum 2022 gebührend feiern zu lassen. Hierfür plant die Narrenzunft für 7./8. Mai ein Brunnenfest. Nach dem kleinen Krautnudlaessa am 11.11. trafen sich die Helfer nochmals kurz zu einer kleinen Abschlussbesprechung am Narrenbrunnen (von links): Zunftmeister Uwe Vogelgesang, Ehrenzunftmeister der Gloggasägerzunft Klaus Diesch aus Ertingen, ehemaliger Zunftrat Andy Diehm, Narrenfreund Martin Steinacher aus Herbertingen und Zunftrat Chris Günther. Foto: Klaus Weiss