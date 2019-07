Rauch dringt aus Motorraum

Einen gehörigen Schrecken hat eine Ford-Fahrerin in Bad Buchau am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr erlebt. Er zog einen Feuerwehreinsatz nach sich.

Nachdem die Frau in der Wielandstraße losfuhr, kam sie nur wenige hundert Meter weit, da drang auch schon Rauch aus dem Motorraum ihres Autos. Daraufhin fuhr sie wieder direkt nach Hause vor die Garage. Ihr Ehemann setzte einen kleineren Feuerlöscher ein, allerdings ohne die Motorhaube ganz zu öffnen. Ein vorbeikommender Autofahrer unterstützte mit einem weiteren Feuerlöscher die Löschaktion, so dass zumindest ein offenes Feuer im Motorraum in Schach gehalten werden konnte. Die eintreffende Bad Buchauer Feuerwehr setzte dann vorsichtshalber Wasser ein, um das Wiederaufflammen eines Motorbrands zu verhindern. Mit der Wärmebildkamera spürten die Feuerwehrleute dann weitere sehr heiße Stellen auf, kühlten sie mit Löschwasser ab und löschten Glutnester. Vorsichtshalber war auch der Rettungsdienst vor Ort, verletzt wurde aber niemand.