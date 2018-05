Rat ernennt neue Hauptamtsleiterin zur Ratsschreiberin

Wenn zum 1. Juli Bad Buchaus neue Hauptamtsleiterin Tanja Bloching ihr Amt antritt, soll sie auch zur Ratsschreiberin ernannt werden. Das hat der Gemeinderat Bad Buchau in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Damit ist dann auch die Grundbucheinsichtsstelle besetzt, die den Bürgern Einblick in die Grundbücher gewährt.

Grundbucheinsichtsstellen ersetzen die Grundbuchämter, die vor der baden-württembergischen Notariatsreform in den den staatlichen Notariaten angesiedelt waren. Seit Anfang des Jahres fallen Nachlass-, Vormundschafts- und Grundbuchsachen aber in die Zuständigkeit der Amtsgerichte. Auch die Grundbücher fielen elf Amtsgerichten in Baden-Württemberg zu.

Das Grundbuchamt im früheren Notariat in Bad Buchau wurde bereits 2017 dem Amtsgericht Ravensburg zugewiesen. Die Grundbuchunterlagen wurden im Zentralarchiv in Kornwestheim eingelagert, stehen aber in digitalisierter Form zur Verfügung.

Einblick in die Unterlagen erhalten die Bürger aber in der Grundbucheinsichtsstelle. Dort können sie auch eine Abschrift erhalten. Zudem kann der für die Einsichtsstelle zuständige Ratsschreiber Erklärungen in Grundstücksangelegenheiten entgegennehmen und ist auch zur öffentlichen Beglaubigung von Unterschriften und Abschriften berechtigt. Der Gemeinderat bestimmte mit einstimmigen Beschluss die Hauptamtsleiterin zur Ratsschreiberin. Erster stellvertretender Ratsschreiber wird der stellvertretende Hauptamtsleiter, Klaus Merz, zweite stellvertretende Ratsschreiberin die Verwaltungsangestellte Monika Hummler.